세계 도서관 올림픽 ‘2026 부산세계도서관정보대회’ 10일 개막

정보 분야 전문가 등 120여 개국 3300여 명 참가

이미지 확대 2026 부산세계도서관정보대회. 부산시 제공

세줄 요약 부산서 세계 최대 도서관 학술대회 개막

120여 개국 3300명 참여, 180여 세션 진행

AI·문화유산·정보 활용 주제 위성회의

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세계 최대 규모 도서관·정보 분야 국제 학술회의인 ‘2026 부산세계도서관정보대회’(WLIC)가 10일부터 13일까지 부산 벡스코(부산전시커벤션센터)와 영화의전당에서 열린다.국제도서관협회연맹(IFLA)이 주최하고 2026 부산 WLIC 국가위원회가 주관하는 이번 대회에는 120여 개국에서 3300여 명이 참가한다.‘변화를 이끄는 도서관’(Libraries Powering Transformation)’이란 주제로 180여 개의 전문 강연과 학술 세션를 비롯해 전시회, 문화의 밤, 도서관 방문 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.본 대회 전후로 부산도서관 등 10개 기관(부산 6개, 서울 4개)에서 ‘AI, 문화유산 보존, 정보 활용 능력’ 등을 주제로 총 12개의 위성 회의를 진행한다.벡스코 전시장에는 세계 45개 업체와 기관이 참여하는 76개 부스의 국제 전시회와 국내 30여 개 도서관이 혁신 사례를 선보이는 ‘도서관 홍보 거리’(Library Boulevard)’가 조성된다.K-Food, K-콘텐츠 등을 만날 수 있는 ‘K-컬처 존’에는 부산홍보관이 함께 운영되어 부산의 도시브랜드와 우수한 도서관 정책을 소개할 예정이다.한편, 부산시는 국제도서관협회연맹(IFLA), 미국도서관협회(ALA)와 도서관 정책·서비스·운영 분야 우수사례와 전문성을 공유하고 지속 가능한 국제협력 기반을 구축하기 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결할 예정이다.신정훈 기자