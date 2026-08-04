사회 [포토] 정육점 ‘햇빛 가림판’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/04/20260804800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-04 14:47 입력 2026-08-04 14:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 정육점의 ‘햇빛 가림판’폭염이 이어진 4일 서울 용산구 한 정육점에 날씨가 너무 더워서 진열을 많이 안했다는 내용의 안내문과 ‘햇빛 가림판’이 붙어 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 한반도 서쪽 덮친 극한 폭염서울과 경기도 곳곳에 폭염중대경보가 내려진 4일 경기도 수원시 권선구 수도권기상청에서 예보관이 체감온도 상황을 보여주고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 가뭄과 폭염으로 바닥 드러낸 다뉴브강루마니아 라소바의 다뉴브강 일대가 3일(현지 시간) 오랜 가뭄과 폭염으로 수위가 이례적으로 낮아져 평소 물에 잠겨 있던 바닥이 드러나고 있다. 2026.08.04. AP 뉴시스 이미지 확대 수위 낮아진 라인강에서 드러난 다리 잔해3일(현지 시간) 독일 쾰른의 라인강 수위가 폭염과 장기 가뭄으로, 기록적으로 낮아지면서 물에 잠겨 있던 제2차 세계대전 이후 건설된 패튼교의 잔해가 모습을 드러내고 있다. 2026.08.04. AP 뉴시스 이미지 확대 폭염 식혀주는 쿨링포그수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 폭염중대경보가 발효된 4일 경기 광명시 광명동굴을 찾은 시민들이 쿨링포그를 맞으며 더위를 식히고 있다. 뉴시스 이미지 확대 폭염의 최전선에서 일하는 사람들연일 폭염이 이어지는 가운데 4일 세종시 정부세종청사에서 작업자들이 보호장구를 착용한 채 제초 작업을 하고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 폭염중대경보 발효에 한산한 전주 도심사상 처음으로 전북 전주시에 폭염중대경보가 발효된 4일 낮 전주시 완산구 효자동 전북도청 일대에 행인이 없어 한산한 모습을 보이고 있다. 2026.8.4 연합뉴스 이미지 확대 폭염 속 기다림서울의 낮 최고기온이 38도로 예보된 4일 서울 종로구 탑골공원 인근 무료급식소를 찾은 어르신들이 대기하고 있다. 2026.08.04. 뉴시스 이미지 확대 뜨거운 거리 지키는 환경공무직폭염이 이어진 4일 대구 서구 비산6동 한 가로변에서 환경공무직 근로자가 강한 햇볕을 받으며 쓰레기를 수거하고 있다. 2026.08.04. 뉴시스 이미지 확대 ‘숨쉬기 어려운 호수’ 녹조 가득한 저수지기록적인 폭염이 연일 이어지면서 수도권 일부 지역에 처음으로 폭염중대경보가 발효된 4일 경기 용인시 처인구 이동저수지에 녹조가 발생해 초록빛으로 변해가고 있다. 2026.8.4 뉴스1 폭염이 이어진 4일 서울 용산구 한 정육점에 날씨가 너무 더워서 진열을 많이 안했다는 내용의 안내문과 ‘햇빛 가림판’이 붙어 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 정육점이 진열을 많이 하지 않은 주된 이유는? 폭염 재료부족