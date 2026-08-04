폭염에 하루 186명 응급실행 ‘올해 최다’…누적 사망 19명

완주 논밭·길가서 고령자 2명 숨져

누적 환자 2221명…3명 중 1명 65세 이상

4명 중 1명은 실외 작업장에서 발생

이미지 확대 역대급 폭염이 이어지는 4일 서울 서대문구 영천시장에서 한 상인이 더위를 식히고 있다. 홍윤기 기자

세줄 요약 하루 186명 온열질환 응급실행, 올해 최다 기록

전북 완주서 사망 2명 추가, 누적 19명 집계

고령층·남성 비중 높고 실외 작업장 발생 다수

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불볕더위가 이어지면서 3일 하루 동안 186명이 온열질환으로 응급실을 찾았다. 올해 온열질환 응급실감시체계가 가동된 이후 하루 최다 규모다. 온열질환으로 추정되는 사망자도 2명 늘었다.질병관리청이 4일 발표한 온열질환 응급실감시체계 신고 현황에 따르면 전날 발생한 온열질환자는 186명으로 집계됐다.사망 사례 2건은 모두 전북 완주에서 발생했다. 90대 여성은 논밭에서, 80대 남성은 길가에서 쓰러졌다. 두 사람 모두 기저질환이 있었던 것으로 파악됐다.질병청이 감시체계를 가동한 지난 5월 15일부터 이달 3일까지 발생한 온열질환자는 모두 2221명이다. 사망자는 19명으로 늘었다. 누적 사망자에는 지난달 15일 숨진 뒤 뒤늦게 신고된 1명도 포함됐다.전날 환자는 경기에서 39명으로 가장 많이 발생했다. 서울 23명, 경남 21명, 전남·광주 18명, 인천 15명, 충남 13명 순이었다.올해 누적 환자의 76.7%는 남성이었다. 65세 이상 고령층이 33.8%로 3명 중 1명을 차지했다. 질환별로는 열탈진이 61.5%로 가장 많았고 열사병 16.8%, 열경련 11.5%, 열실신 8.9%였다.발생 장소는 실외 작업장이 25.4%로 가장 많았다. 논밭이 13.6%, 길가가 12.3%로 뒤를 이었다. 실내 작업장과 집에서 발생한 환자도 각각 7.3%, 6.9%를 차지했다.이현정 기자