지방선거 수도권 당선자 347명은 ‘전과자’…민주 213명·국힘 131명

세줄 요약 수도권 당선자 1436명 전수조사 결과 발표

347명 전과 보유, 총 530건으로 집계

민주당 213명·국민의힘 131명 확인

이미지 확대 6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자

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6·3 지방선거 수도권 지역 당선자 4명 중 1명이 전과를 보유한 것으로 나타났다.경제정의실천시민연합(경실련)은 3일 6·3 지방선거 서울·경기·인천 지역 당선자 1436명의 전과 현황을 전수조사한 결과 347명(24%)이 총 530건의 전과를 보유한 것으로 나타났다고 밝혔다.구체적으로는 서울 지역 당선자 580명 중 115명(20%), 경기 지역 당선자 670명 중 189명(28%), 인천 지역 당선자 186명 중 43명(23%)이 전과가 있었다.선거 유형별로는 구·시·군의 장 당선자 67명 중 19명(28%), 시·도의회 의원 288명 중 71명(25%), 구·시·군의회 의원 911명 중 239명(26%), 광역의원 비례대표 42명 중 5명(12%), 기초의원 비례대표 125명 중 13명(10%)이 전과 기록이 있었다.수도권 시·도지사 당선자 3명 중에는 전과자가 없었다.정당별로는 더불어민주당 213명, 국민의힘 131명, 진보당 1명, 개혁신당 1명, 무소속 1명의 당선자가 전과를 가지고 있었다.투표 없이 자동으로 당선된 수도권 무투표 당선자 223명 중 전과가 있는 당선자는 43명(19%)에 달했다. 민주당 무투표 당선자 122명 중 27명, 국민의힘 무투표 당선자 101명 중 16명이 전과를 보유했다.경실련은 “국민은 자신이 뽑은 당선자의 경력과 범죄 이력을 알 권리가 있음에도, 선거 이후에는 관련 정보가 제공되지 않아 사실상 추적이 불가능하다”며 “각 정당은 엄격한 공천 기준과 투명한 공천 절차를 마련해야 한다”고 촉구했다.윤예림 기자