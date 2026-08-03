제주 K-패스 가입자 3만명 돌파… 탈수록 돌려받아 버스비 아낀다

1년 7개월 만에 가입자 3배 넘게 증가

1인당 월평균 이용액 4만 8000원→6만 1000원

정액제 기준 50% 완화 효과… 이용자 절반 환급

이미지 확대 제주도는 K패스 이용 현황을 분석한 결과, 지난 7월 말 기준 도내 누적 가입자는 3만 1630명으로 집계됐다. 제주도 제공

세줄 요약 누적 가입자 3만1630명 돌파

월평균 신규 가입자 2.4배 증가

환급 혜택으로 대중교통 이용 확대

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대중교통을 많이 탈수록 교통비를 돌려받는 제주형 K패스가 빠르게 확산하고 있다.가입자는 1년 7개월 만에 3배 넘게 늘었고, 이용자들의 대중교통 이용액도 크게 증가하면서 대중교통 활성화 정책이 효과를 내고 있다는 분석이다.제주도는 K패스(모두의 카드) 이용 현황을 분석한 결과, 지난 7월 말 기준 도내 누적 가입자는 3만 1630명으로 집계됐다고 3일 밝혔다. 지난해 1월 가입자 1만 422명과 비교하면 203% 증가한 규모다.가입 증가세도 가파르다. 올해 월평균 신규 가입자는 1910명으로 지난해 월평균 784명보다 2.4배 늘었다.실제 대중교통 이용도 증가했다. 이용자 1인당 월평균 대중교통 이용금액은 지난해 4만 8000원에서 올해 6만 1000원으로 1만 3000원 늘었다. K패스 환급 혜택이 대중교통 이용을 유도하는 실질적인 인센티브로 작용한 것으로 풀이된다.K패스는 전용카드로 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 이용금액의 20~53.3%를 환급받는 정률제와 일정 금액 이상 이용하면 추가 이용분을 모두 돌려받는 정액제 가운데 이용자에게 유리한 방식이 자동 적용되는 제도다.도는 고유가에 따른 교통비 부담을 덜기 위해 지난 4월부터 오는 9월까지 정액제 적용 기준금액을 한시적으로 50% 낮춰 운영하고 있다. 이 같은 조치로 현재 전체 이용자의 47.1%가 정액제 혜택을 받고 있다.시내버스는 일반 이용자가 월 2만 7000원, 청년·어르신·2자녀 가구는 2만 3000원, 3자녀 가구와 저소득층은 2만원 이상 이용하면 초과한 금액을 전액 환급받는다. 급행·리무진버스도 이용자 유형별 기준금액을 넘기면 초과 이용액을 돌려받을 수 있다.K패스는 제주뿐 아니라 전국 어디서나 대중교통 이용 시 동일한 혜택을 받을 수 있다는 점도 장점이다.김삼용 도 교통항공국장은 “K패스 가입자와 이용금액이 꾸준히 증가하면서 제도의 효과가 확인되고 있다”며 “제주 여건에 맞는 제도 개선을 통해 도민의 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용률도 높여 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자