최영중 전 시의원 추가 범행 정황 포착..경찰 수사 확대

세줄 요약 휴대전화 포렌식서 추가 접촉 정황 확인

메신저 대화·사진 확보, 피해자 확대 수사

미성년자 성매수·성착취물 혐의로 구속

이미지 확대 지난달 30일 구속된 최영중 전 청주시의원. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 미성년자 성매수 등의 혐의로 구속된 최영중 전 청주시의원의 추가 범행 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있다.3일 경찰 등에 따르면 최 전 의원 휴대전화를 포렌식 하는 과정에서 최 전 의원이 기존 피해자 이외에 또 다른 여성과 접촉한 사실이 확인됐다.경찰은 최 전 의원 메신저 내용에서 다른 여성과 나눈 대화와 사진 등을 확보한 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “통신영장을 발부받아 추가 피해자가 있는지 수사를 벌이고 있다”며 “구체적인 내용은 수사가 진행 중이라 알려줄 수 없다”고 밝혔다.최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 앱을 통해 알게 된 여중생과 성관계를 한 혐의 등으로 지난달 30일 구속됐다. 성착취물 제작 등의 혐의도 받고 있다.경찰 수사는 딸 휴대폰에서 수상한 문자를 본 여중생 부모의 고소로 지난 2월 시작됐다. 최 전 의원은 경찰 조사에서 “성매수 사실은 인정하지만 미성년자인 줄은 몰랐다”며 혐의를 부인해왔다.6·3 전국동시지방선거에서 당선된 최 전 의원은 지난달 15일 경찰의 압수수색으로 자신의 혐의 사실이 알려지자 다음 날 자진 사퇴했다. 시의원으로 취임한 지 보름 만이다. 국민의힘 충북도당은 최 전 의원을 제명 조치했다.청주 남인우 기자