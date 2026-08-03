부산청년 기쁨두배통장 참여자 모집…2, 3년 월 10만원 저축시 2배 이상 되돌려 받아

세줄 요약 부산시, 청년 기쁨두배통장 참여자 모집

월 10만원 저축 시 시가 동일 금액 지원

최대 720만원 적립금과 이자 수령

이미지 확대 2026 부산청년 기쁨두배통장 참여자 모집. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 ‘2026 부산청년 기쁨두배통장’ 참여자를 10일부터 모집한다고 3일 밝혔다.부산청년 기쁨두배통장은 2년 또는 3년간 월 10만원 저축하면 시에서 같은 금액을 지원힌다. 만기 시 최대 720만원의 적립금에 이자를 받을 수 있다.지원 대상은 3일 공고일 기준 부산시에 거주하는 18~39세 청년(1986년 1월 1일생~2008년 12월 31일생)이며, 모집 인원은 6000명이다. 소득 기준은 청년 기준중위소득 150% 이하로, 신청인이 내는 건강보험료(직장가입자 13만8780원, 지역가입자 6만8641원)로 판단한다.근로기준은 4대 보험 중 1개 이상 보험에 가입된 직장가입자, 자영업자 등이다. 일용직도 공고일 전월과 당월 합산 근무일이 20일 이상이면 신청할 수 있다.지원을 희망하는 청년은 10일 오전 9시부터 21일 오후 6시까지 부산청년 기쁨두배통장 누리집(www.boogi2.kr)을 통해 증빙서류 없이 참가신청서 등을 온라인으로 작성·제출하면 된다.최종 참여자는 추첨과 심사를 거쳐 10월 2일 최종 선발한다. 선발된 청년은 약정체결 후 10월부터 첫 저축을 시작할 수 있다.부산 신정훈 기자