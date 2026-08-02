전북 임실서 송아지 우유 먹이던 농장주 어미 소에 받혀 숨져

세줄 요약
- 임실 축사서 70대 농장주 숨짐
- 송아지 우유 급여 중 어미 소 공격
- 경찰, CCTV 토대로 경위 조사
송아지에게 우유를 먹이던 70대 농장주가 어미 소에 받혀 숨지는 사고가 발생했다.
2일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 47분쯤 임실군 오수면의 한 축사에서 농장주 남성 A씨가 쓰러진 채 발견됐다.
A씨는 119 구급대에 의해 남원의료원으로 옮겨졌으나 정오께 숨졌다. A씨는 구급대가 도착할 당시 축사 옆에 의식이 없는 상태로 쓰러져 있었다.
A씨는 경찰이 축사 내 폐쇄회로(CCTV) 영상을 확인한 결과 송아지에게 우유를 주던 중 어미 소로부터 여러 차례 들이받힌 것으로 확인됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
전주 임송학 기자
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