[속보] 술취한 남성, ‘구명조끼’ 챙겨입고 풍덩…119 출동 시킨 무모한 수영

세줄 요약 심야 호수서 음주 수영하다 119 구조

구명조끼 착용했지만 위험한 행동 확인

건강 이상 없어 현장 귀가 조치

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

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심야 시간대 경기 수원시 광교신도시 한 호수에서 술에 취한 채 구명조끼를 입고 수영하던 남성이 소방 당국에 구조됐다.2일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 1시 19분쯤 수원시 영통구 하동 신대호수에서 사람이 수영하고 있다는 내용의 신고가 접수됐다.소방 당국은 곧바로 현장에 119 구조대를 투입, 호수에 있던 남성을 구조해 안전하게 물 밖으로 옮겼다.해당 남성은 술에 취한 상태에서 구명조끼를 착용한 채 수영을 하고 있었던 것으로 파악됐다.구조 당시 건강 상태에는 별다른 이상이 없었으며, 병원 이송도 원하지 않아 현장에서 귀가 조치됐다.소방 당국 관계자는 “심야 시간대 호수나 하천에서의 수영은 매우 위험하고, 음주 상태에서는 판단력과 신체 능력이 저하돼 자칫 큰 사고로 이어질 수 있다”며 “물놀이와 수영은 반드시 안전이 확보된 장소에서 해야 한다”고 당부했다.권윤희 기자