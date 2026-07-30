기부금이 주민 일상 바꾼다...진천군 선순환고향사랑기부제 눈길

세줄 요약 고향사랑기부금으로 주민 체감 사업 추진

장난감 교체·도시락 지원 등 11개 사업 진행

지정기부로 아동 음악교육 사업도 모금 완료

이미지 확대 진천군이 고향사랑기부금으로 진행하는 소소한 음악회. 진천군 제공.

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고향사랑기부제가 진천 지역 주민들의 일상을 바꾸고 있다.충북 진천군은 선순환형 고향사랑기부제를 운영하고 있다고 30일 밝혔다.선순환 고향사랑기부제란 기부금으로 주민들이 원하는 사업을 발굴해 추진하는 것이다.올들어 추진되는 고향사랑기금 사업은 11개다.군은 고향사랑기금 2500만원을 투입해 육아종합지원센터 장난감도서관의 5년 이상 노후화된 장난감을 신형으로 교체하는 장난감 순환사업을 진행 중이다.500만원을 들여 사회적 고립 위험이 있는 은둔형 청소년에게 명절과 기념일 등에 도시락을 전달하는 집밥 한 걸음 사업도 벌이고 있다.공동주택 입주민 주민축제 소식지 제작을 지원하는 공동주택 공동체 활성화 사업, 진천군립교향악단이 기업체와 공공기관을 방문해 음악회를 개최하는 찾아가는 소소한 음악회, 산업재해 예방 물품을 지원하는 안전한 일터 조성 사업 등도 추진 중이다.사업 취지에 공감한 기부자들의 참여로 추진되는 지정기부사업도 진행 중이다.군의 올해 첫 지정기부사업은 취약계층 아동에게 음악교육과 공연 활동 기회를 제공하는 ‘아동의 꿈을 연주하는 하모니’다.목표액 3000만원이 3개월 만에 모금돼 아이들이 전문 강사진으로부터 주 1회 악기를 배우며 무대에 설 날을 준비하고 있다.군은 덧셈의 삶, 응원세트(마더박스), 낙상사고 예방 안전손잡이 설치, 우리 고향 어르신 방문의료서비스 등도 지정기부사업으로 추진 중이다. 덧셈의 삶, 응원세트는 출산가정에 20만원 상당의 지역사랑상품권을 주는 사업이다.군 관계자는 “고향사랑기부제의 진정한 성과는 모금액이 아니라 기부금이 군민의 삶을 얼마나 변화시켰는지에 있다”며 “지난해 11억원을 모금했는데 20% 가량을 주민이 즉각 변화를 체감할 수 있는 사업에 쓰고 있다”고 말했다.진천 남인우 기자