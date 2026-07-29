부산 명물 영도대교 8월 매주 토요일 ‘야간 도개’ 선보여

세줄 요약 8월 매주 토요일 영도대교 야간 도개 행사 개최

무빙 서치라이트와 빛 연출로 야경 강화

점바치골목 체험·포토부스 등 시민 참여

이미지 확대 영도대교 야간도개

8월 매주 토요일 오후 7시부터 9시까지 ‘2026 영도대교 야간 도개행사’를 개최한다고 29일 밝혔다.

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부산시설공단은 피란수도 문화유산인 영도대교의 역사적 의미를 알리고자공단은 도개와 함께 무빙 서치라이트를 활용한 빛 연출을 통해 영도대교 상징성과 야간 경관을 한층 돋보이게 할 예정이다.시민 참여형 체험 프로그램도 운영한다. 한국전쟁 당시 영도다리 아래 형성됐던 ‘점바치골목’을 디지털 콘텐츠로 재현한 체험과 행운 카드 출력 이벤트, 영도대교를 배경으로 한 네컷 포토부스 등을 마련한다.또 대형 전광판을 통해 영도대교와 피란수도 이야기를 담은 숏 다큐멘터리를 상영한다.이성림 공단 이사장은 “영도대교는 부산의 역사와 추억이 살아 숨 쉬는 문화유산”이라며 “야간 도개행사를 통해 시민과 관광객이 영도대교의 매력을 새롭게 경험하길 기대한다”라고 말했다.부산 신정훈 기자