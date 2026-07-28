“현직경찰이 술 취한 나를 성폭행·불법 촬영” 진정서…조사 중

세줄 요약 현직 경찰관 성폭행·불법촬영 진정서 접수

세종경찰청, 준강간·카메라등이용촬영 조사

당사자 주장 엇갈려 징계 여부는 수사 뒤 결정

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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현직 경찰관이 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의로 조사받고 있다.28일 세종경찰청 등에 따르면 경찰은 모 경찰서 소속 경찰관 A씨의 ‘준강간 및 카메라 등 이용촬영’ 혐의를 주장하는 진정서를 접수해 사실관계를 확인하고 있다.A씨는 대전의 한 주점에서 만난 여성 B씨와 잠자리를 가졌는데, 이후 B씨가 항거불능 상태에서 성폭행 피해를 봤다며 경찰에 진정서를 낸 것으로 알려졌다.A씨는 현재 병가 중이다.경찰 관계자는 “가해자와 피해자의 주장이 상반되고 있는 것으로 알고 있다”며 “현재 수사 중인 사안으로, 향후 수사 결과에 따라 A씨에 대한 징계 여부를 결정할 방침이다”라고 밝혔다.권윤희 기자