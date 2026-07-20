부산항에 ‘친환경 복합에너지 터미널’ 구축…항만기본계획 반영

세줄 요약 부산신항 복합에너지 터미널 계획 반영

LNG 넘어 수소·암모니아 공급 확대

북극항로 대응과 항만 경쟁력 강화 기대

이미지 확대 부산신항 7부두 상공에서 바라본 부산항. 부산항만공사 제공

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부산시는 20일 해양수산부가 고시한 ‘제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)’에 부산신항 친환경 복합에너지 터미널 구축 등 시의 핵심 건의 사항이 반영됐다고 20일 밝혔다.항만기본계획은 국가 차원의 장기적인 항만 개발 방향, 정책 비전을 제시하는 최상위 법정계획이다. 급변하는 해운·물류 환경과 경제 여건을 반영하기 위해 5년마다 타당성 검토를 거쳐 계획을 수정·보완한다.시는 앞서 부산신항 ‘LNG 벙커링(선박 연료 공급) 터미널’을 저탄소 연료뿐만 아니라 무탄소 연료까지 공급할 수 있는 ‘친환경 복합에너지 터미널’로 확대하자고 건의해 왔다.기존 계획은 저탄소 배출 연료인 천연가스(LNG) 공급에 한정돼 있어 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 규제 강화와 글로벌 해운 시장의 무탄소 전환 흐름을 반영하는 데 한계가 있다고 판단해서다.수정계획 반영에 따라 친환경 복합에너지 터미널이 구축되면 북극항로 운항 선박에 수소와 암모니아 등 무탄소 연료도 공급할 수 있게 된다.이에 따라 부산항에서 선박에 공급할 수 있는 연료가 다양해지면서 부산항이 북극항로 시대에 대비한 글로벌 해운·물류 거점으로서 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있을 것으로 시는 기대한다.북극항로가 활성화되면 부산항이 유럽과 북미를 잇는 친환경 해상 물류의 중심축 역할을 하면서 경제적 부가가치를 창출하고 친환경 선박 수리와 기자재업 등도 동반 성장할 수 있다는 것이다.이와 함께 이번 수정계획에는 ▲우암부두 마리나비즈센터 해상계류시설 ▲감천항 이안방파제 ▲북항 외항 방파제 ▲용호부두 이안제 등 부산항 안전 확보를 위한 주요 항만시설 구축 계획이 반영됐다.특히 가덕도 동편 신항 ‘메가포트’ 계획도 장래 계획으로 유지돼 향후 부산항의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대된다.부산시 관계자는 “친환경 복합에너지 터미널의 항만기본계획 반영은 ‘글로벌 탈탄소 전환’이라는 흐름 속에서 부산이 미래 먹거리를 선제 확보하게 됐다는 의미”라며 “앞으로 해양수산부, 부산항만공사 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 친환경 복합에너지 터미널 구축 등 항만 기반 시설 확충 사업이 차질 없이 진행되도록 하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자