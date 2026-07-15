종합특검, 양평 고속도로 변경 의혹 원희룡 전 장관 압수수색

압수수색과 함께 출석요구서도 전달

이미지 확대 원희룡 전 국토교통부 장관. 안주영 전문기자

압수수색 현장에서 출석요구서를 전달했고, 현재 출석 일정을 조율하고 있다고도 했다.

세줄 요약 원희룡 전 장관, 양평고속도로 의혹 압수수색

특검, 직권남용 혐의로 휴대전화 확보 및 조사

사업 백지화 과정의 절차 위반·특혜 의혹 수사

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3대 특검의 잔여 의혹을 수사하는 종합특별검사(특별검사 권창영)팀이 15일 ‘양평고속도로 노선 변경 의혹’과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관을 압수수색했다.특검은 이날 원 전 장관의 직권남용 혐의와 관련해 압수수색을 진행해 휴대전화를 확보했다고 밝혔다. 또 특검은원 전 장관은 양평고속도로 사업을 백지화하는 과정에서 적법 절차를 거치지 않았다는 의혹을 받고 있다. 특검은 양평 고속도로 종점 변경과 관련해 김건희 여사 일가를 위한 특혜가 있었다는 의혹이 제기되자 윗선이 개입해 사업 자체를 백지화했다고 보고 있다.양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅이 있는 강상면으로 옮겼다는 내용이다. 국토부는 대안 노선 등에 대한 전략환경영향평가와 주민 설명회 등을 거쳐 최종 노선을 확정할 계획이었지만, 원 전 장관은 그해 7월 6일 국회에서 당정 협의회를 마친 뒤 그동안 추진하던 양평고속도로 사업을 전면 백지화한다고 밝혔다.그는 당시 “민주당의 선동 프레임이 작동하는 동안 국력을 낭비할 수 없어 이 정부에서 추진됐던 모든 사항을 백지화한다”며 “노선 검토뿐 아니라 도로개설 사업 추진 자체를 이 시점에서 전면 중단한다”고 말했다.앞서 김 여사 관련 의혹을 수사했던 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 양평고속도로 변경 의혹과 관련해 국토부와 한국도로공사, 김모 국토부 서기관 자택 등을 압수수색했지만, 원 전 장관에 대해서는 수사하지 못했다.원 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 “특검은 국가재정법과 도로법을 적용하려는 것으로 보이지만 해당 법조문을 살펴보면 이 사안에 그대로 적용하기 어렵다는 점은 분명하다”며 “저는 이러한 무리한 수사와 부당한 법 적용에 절대 굴하지 않겠다”고 말했다.하종민 기자