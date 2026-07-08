‘야구팬 울린 암표상’ 35명 검거…최고 5배 웃돈 받고 되팔아

세줄 요약 매크로·직링 이용한 프로야구 암표 대량 예매

입장권 2만여 장 되팔아 수억 원 부당이익

경찰, 예매 내역·IP 추적해 35명 검거

이미지 확대 암표상이 매크로 프로그램 등을 이용해 입장권을 부정 예매하는 모습. 경기남부경찰청 제공

암표상이 웃돈을 붙여 판 금액은 8억원 상당이다.

A씨 등은 평범한 직장인이나 가정주부, 공무원, 군인, 대학생 등으로 처음에는 야구 관람을 위해 프로그램을 사용하다가 이후 암표 판매를 시작한 것으로 파악됐다. 이들은 1인당 입장권 구매 제한에 걸려 수익 창출에 어려움이 생기자 가족과 지인 명의 계정까지 동원했다.

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매크로(자동입력반복) 프로그램을 이용해 프로야구 경기 입장권을 대량으로 산 뒤 최고 5배의 웃돈을 받고 되팔아 수억 원을 챙긴 암표상이 무더기로 붙잡혔다.경기남부경찰청 사이버수사과는 A씨 등 암표상 35명을 형법상 업무방해, 정보통신망 이용촉진및정보보호 등에 관한 법률, 국민체육진흥법 위반 등의 혐의로 검거했다고 8일 밝혔다.이들은 지난해 3월부터 올해 6월까지 입력값을 자동으로 반복하는 ‘매크로’ 프로그램이나 예매·좌석 선택을 밀리초 단위로 자동 반복 입력해 대기열 없이 좌석 선택 단계로 바로 접속하게 하는 ‘직링’(직접링크) 프로그램을 이용해 프로야구 입장권 2만여 장을 산 뒤 1.5배에서 5배의 웃돈을 받고 중고 거래 사이트 등에서 판매한 혐의를 받는다.A씨는 1년간 6019장을 팔아 대금으로 5억 3000만원가량을 받았는데, 남긴 돈은 3억 9000만원에 이른다. A 씨를 포함한 35명이들은 해당 프로그램을 직접 개발하거나 인터넷 검색 또는 오픈채팅을 통해 구입해 사용했다.경찰은 온라인 티켓 거래 사이트 모니터링 과정에서 입장권 매진 직후 암표가 대량 유통되는 현상을 포착해 수사에 착수했다. 이어 예매 내역을 분석하고 IP 추적 등 수사를 벌여 A씨 등을 차례대로 검거했다.한편 국민체육진흥법 개정에 따라 다음 달 28일부터 매크로 프로그램 사용 여부와 관계없이 재판매 목적으로 부정하게 티켓을 예매하는 등의 행위가 전면 금지된다. 적발되면 판매 금액의 최대 50배 과징금을 부과하고, 부당 이익을 몰수하거나 가액을 추징할 수 있다.안승순 기자