사회 파주 아파트 11층서 불…대응 1단계 발령 진화 중 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/07/20260707500096 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-07-07 12:51 입력 2026-07-07 12:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.7.7 [독자제공] 7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 화재 사건에서 소방당국이 발령한 대응 단계는? 1단계 2단계