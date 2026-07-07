파주 아파트 11층서 불…대응 1단계 발령 진화 중

이미지 확대 7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.7.7 [독자제공]

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7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다.안주영 전문기자