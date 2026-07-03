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[속보] 제주공항서 실탄 갖고 항공기 타려던 현직 경찰관 입건

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-07-03 20:48
입력 2026-07-03 20:48
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지난 28일 오전 9시 15분쯤 제주국제공항에서 김포행 진에어 항공기에 탑승하기 위해 보안검색을 받던 중 38구경 권총 실탄 2발을 소지한 사실이 적발됐다. 제주 강동삼 기자
지난 28일 오전 9시 15분쯤 제주국제공항에서 김포행 진에어 항공기에 탑승하기 위해 보안검색을 받던 중 38구경 권총 실탄 2발을 소지한 사실이 적발됐다. 제주 강동삼 기자


[속보] 제주공항서 실탄 갖고 항공기 타려던 현직 경찰관 입건

김성은 기자
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