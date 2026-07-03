사회 [속보] 제주공항서 실탄 갖고 항공기 타려던 현직 경찰관 입건 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/03/20260703500253 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-07-03 20:48 입력 2026-07-03 20:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 지난 28일 오전 9시 15분쯤 제주국제공항에서 김포행 진에어 항공기에 탑승하기 위해 보안검색을 받던 중 38구경 권총 실탄 2발을 소지한 사실이 적발됐다. 제주 강동삼 기자 [속보] 제주공항서 실탄 갖고 항공기 타려던 현직 경찰관 입건 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제주공항에서 실탄을 소지하고 항공기 탑승을 시도한 사람의 직업은? 현직 경찰관 일반 시민