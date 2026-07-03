부산 벡스코 제3전시장 실시설계적격자에 에이치제이중공업 컨소시엄 선정

세줄 요약 에이치제이중공업 컨소시엄, 실시설계 적격자 선정

벡스코 제3전시장, 2900억원 규모로 조성 예정

설계·시공 병행방식으로 2030년 10월 준공 목표

이미지 확대 벡스코 제3전시장 조감도. 부산시 제공

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부산시는 설계‧시공 병행방식으로 진행될 벡스코 제3전시장 실시설계 적격자로 에이치제이 중공업 컨소시엄을 선정했다고 3일 밝혔다.컨소시엄에는 에이치제이중공업을 비롯해 계룡건설산업, 동원개발, 태림종합건설, 온라이프건설이 참여한다.벡스코 제3전시장은 2900억원을 들여 제1전시장 야외 주차장 부지에 전체면적 5만 8809㎡(지하 1층~지상 4층) 규모로 건립될 예정이다.부산시는 2023년 7월 기본설계 용역에 착수해 2024년 12월 완료했으며, 대형공사 입찰 방법 심의 등 행정절차를 거쳐 2025년 11월 입찰을 공고했다.실시설계적격자로 결정된 에이치제이중공업 컨소시엄은 공사 기간 50개월을 제시했으며, 올해 9월 우선 시공분 공사 착수를 시작으로 2030년 10월경 준공할 계획이다.제3전시장은 우선 시공분 공사를 먼저 착공하고, 추후 본공사 실시설계가 완료되면 차례로 공사에 착수하는 설계‧시공병행방식(Fast Track Method)으로 추진된다.부산 신정훈 기자