중부도 ‘지각 장마’… 30도 넘는 ‘찜통더위’ 달고 온다

엘니뇨 여파로 역대 세 번째 늦어

체감 온도·습도도 높아 주의 필요

이미지 확대 K장마 체험 중부지방 장마가 시작된 1일 부산 해운대구 구남로에서 비옷을 입은 외국인 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다.

부산 연합뉴스

세줄 요약 중부지역 첫 장마 시작, 지각 장마 기록

내륙 소나기 확대, 낮 최고 32도 안팎

주말 체감온도 33도, 찜통더위 심화

2026-07-02 10면

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제주와 남부지역에 이어 중부지역에도 올해 첫 장마가 시작됐다. 비가 내리는 와중에도 주중에 내륙을 중심으로 찜통더위가 기승을 부릴 전망이다.기상청은 1일 중부지역에 장마가 시작됐다고 발표했다. 지난달 30일 제주·남부지역에서 장마가 시작된 지 하루 만이다. 올해 장마는 기상청이 전국 기상 관측을 시작한 1973년 이후 1982년(7월 5일)과 2021년(7월 3일)에 이어 세 번째로 늦은 ‘지각 장마’다. 기상청은 엘니뇨 여파 등으로 북태평양고기압이 한반도로 세력을 확장하는 시기가 늦어졌기 때문이라고 설명했다.소나기는 2일 오후부터 전국 내륙으로 확대된다. 서울·수도권, 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 전북 동부, 경북 내륙의 예상 강수량은 5~40㎜다. 전국 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 24~32도 분포를 보이겠다. 3~4일에도 낮 최고기온이 31~32도를 유지하며 무더위가 주중 내내 이어진다.장마 속 체감온도는 주말부터 실제 기온보다 더 높게 나타날 전망이다. 토요일인 4일에는 서울·수도권과 내륙 지역 체감온도가 31~32도 안팎까지 오르며 낮 최고기온보다 1도가량 더 더워진다. 일요일인 5일에는 32~33도 수준으로 높아져 실제 기온보다 1~2도 높은 고온다습한 찜통더위가 심화된다.기상청은 “장마의 영향으로 짧은 시간에 강한 비가 집중될 수 있어 저지대 침수, 급류, 산사태 등 안전사고에 주의가 필요하다”며 “비 속에서도 낮 기온과 체감온도가 30도를 웃돌아 온열질환 가능성이 높다”고 우려했다. 이어 “무리한 야외활동을 자제하고 수분 섭취와 휴식을 충분히 해야 한다”고 강조했다.김임훈 기자