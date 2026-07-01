국민연금 이사장 “74조 매도 사실 아냐…‘매도폭탄’ 가능성 제로”

리밸런싱은 매도 아닌 재조정

단기간 대규모 매도 될 수 없어

코스피 올랐다고 바로 파는 기관 아냐

클릭장사에 휘둘리지 말라

이미지 확대 김성주 국민연금공단 이사장.

안주영 전문기자

세줄 요약 74조 매도설 정면 반박, 터무니없는 숫자 지적

리밸런싱은 단기 매도 아닌 점진적 재조정 설명

주가·금리·환율 등 종합 고려, 공포 조장 경계

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김성주 국민연금공단 이사장이 최근 시장에서 제기된 국민연금의 국내주식 리밸런싱 관련 ‘74조 매도’ 전망에 대해 “터무니없는 숫자”라며 정면 반박했다. 국민연금의 보유 국내주식 재조정이 단기간 대규모 매도로 이어질 수 있다는 일부 주장에 대해서도 “‘폭탄’이 될 가능성은 제로”라고 선을 그었다.김 이사장은 1일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “국민연금의 보유 국내주식 재조정(리밸런싱)이 느닷없는 관심으로 떠오르고 있다”며 “항상 그래왔지만 시장의 변동성이 거치면 이 틈을 타서 활개치는 세력이 있기 마련”이라고 밝혔다.특히 시장 일각에서 거론된 ‘74조 매도’ 규모에 대해서는 강하게 부인했다. 김 이사장은 “일단 ‘74조’ 수치가 틀렸다”며 “어떻게 계산했는지 모르지만 터무니없는 숫자”라고 했다. 이어 “언제부터 애널리스트가 ‘점쟁이’ 노릇을 하게 되었는지 의아하다”고 비판했다.김 이사장은 “국민연금 리밸런싱은 새로운 것이 아니다”라며 “지난 1월 기금위에서 시장의 높은 변동성을 고려하여 결정한 한시적 유예를 끝내고 7월부터 재개하는 것”이라고 했다. 또 “지난 5월 기금위에서는 리밸런싱 규칙을 바꾸면서 점진적으로 오랜 기간에 걸쳐 시행하도록 만들었다”고 설명했다.김 이사장은 리밸런싱의 개념도 ‘매도’가 아닌 ‘재조정’이라고 강조했다. 그는 “저울이나 시소를 떠올리면 한 쪽이 너무 무겁거나 가벼워 기울어지면 무거운 쪽을 조금 덜어내거나 가벼운 쪽에 조금 더 얹어서 균형을 맞춰가야 한다”고 했다. 이어 “너무 무겁다고 크게 덜어내면 또 어긋나기 때문에 조금씩 정교하게 해야 한다”며 “그래서 리밸런싱은 단기간 대규모 매도가 될 수 없는 것”이라고 덧붙였다.국민연금의 리밸런싱 판단 기준에 대해서도 단순히 코스피 상승 여부만으로 결정되는 것이 아니라고 했다. 김 이사장은 “단순히 코스피 지수가 올랐다고 리밸런싱에 들어가는 것은 아니다”라며 “국민연금의 리밸런싱 전략은 주가 수준 뿐 아니라 채권·대체 등 다른 자산의 수익률, 주가 변동성, 금리, 환율 등 여러가지를 고려해서 판단한다”고 설명했다. 다만 구체적인 전략은 공개할 수 없다고 밝혔다.김 이사장은 국민연금의 역할에 대해서도 “국민연금은 국민을 위해 존재하는 기관”이라고 강조했다. 그는 “국민들이 내신 소중한 보험료를 잘 운용하여 노후에 연금으로 돌려드리는 국가 기관”이라며 “국민연금은 올랐다고 바로 팔아서 이익을 실현하고 떨어졌다고 바로 사들이는 기관이 아니다”라고 강조했다.김 이사장은 시장 불안을 자극하는 일부 주장에도 경계심을 드러냈다. 그는 “‘매도폭탄’을 거론하며 과도한 공포를 조장하여 ‘클릭장사’를 하는 일부 비전문가의 주장이나 언론의 보도에 휘둘리거나 시장 변동성에 일희일비 하지 마시기를 당부드린다”고 밝혔다.이현정 기자