을지대의료원, 창립 70주년 슬로건·기념상징 공개

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‘덕분에 70년, 함께 100년’…생성형 AI 기념영상도 선보여

이미지 확대 을지대학교의료원 기념 슬로건 및 상징

세줄 요약 창립 70주년 슬로건·엠블럼·AI 영상 공개

슬로건에 감사와 미래 100년 비전 담음

기념사업으로 심포지엄·음악회 등 추진

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을지대학교 의료원이 창립 70주년을 맞아 기념 슬로건과 기념상징(엠블럼), 생성형 AI 기반 기념영상을 8일 공개했다.70주년 공식 슬로건은 ‘덕분에 70년, 함께 100년’이다. 지난 70년 동안 의료원이 성장할 수 있었던 것은 국민과 지역사회, 교직원들의 신뢰와 성원 덕분이라는 감사의 의미와 함께 앞으로의 100년도 함께 만들어가겠다는 의지를 담았다.함께 공개된 기념상징은 태극 문양을 본떠 제작했다. 서로를 감싸는 두 개의 곡선은 ‘인간사랑·생명존중’이라는 을지의 핵심 가치를 상징하며, 중앙의 의료원 로고에는 미래 의료를 이끌겠다는 비전을 담았다.을지대의료원은 이날 생성형 AI 기술을 활용해 제작한 12분 분량의 기념영상도 공개했다. 영상은 6·25전쟁 직후인 1956년 창립 당시 모습부터 현재의 의료·교육 현장, 미래 의료 환경까지를 하나의 이야기 형식으로 구성했다. 특히 AI 기술을 활용해 옛 기록과 사진을 복원하고 미래 의료 모습을 구현해 눈길을 끈다.을지대의료원은 올해 창립 70주년을 맞아 의학심포지엄과 국제간호학술대회, 기념음악회 등 다양한 기념사업을 추진할 계획이다. 의료원 관계자는 “지난 70년 동안 보내준 신뢰와 성원에 감사드린다”며 “국민과 함께 미래 100년을 준비하는 의료기관으로 성장해 나가겠다”고 말했다.한상봉 기자