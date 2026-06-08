70대 슈퍼 주인 살해·현금 훔친 중국인, 범행 하루만에 검거

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세줄 요약 70대 슈퍼 주인 살해 뒤 현금 절취

범행 직후 서울 도주, 다음날 카페 검거

경찰, 금전 목적 계획범행 여부 조사

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70대 슈퍼마켓 주인을 살해한 뒤 현금을 훔쳐 달아난 40대 중국인이 범행 하루만에 경찰에 붙잡혔다.인천 미추홀경찰서는 강도살인 혐의로 중국 국적 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 8일 밝혔다.A씨는 지난 6일 오후 9시쯤 인천 미추홀구 도화동의 한 슈퍼마켓에서 업주인 70대 남성 B씨를 둔기로 여러 차례 때려 숨지게 하고 현금 70만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.“슈퍼마켓에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨가 범행 직후 대중교통을 이용해 서울로 도주한 사실을 확인하고 추적, 범행 다음날인 7일 오후 서울의 한 카페에서 A씨를 검거했다.조사 결과 A씨는 B씨와 서로 모르는 사이였으며 A씨는 피해 슈퍼마켓을 이용하던 손님도 아니었던 것으로 파악됐다.경찰은 A씨가 금전을 노리고 둔기를 미리 챙겨 범행한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사할 방침이며 곧 구속영장을 신청할 계획이다.강남주 기자