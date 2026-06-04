아들 상견례 앞두고 뇌사…4명 살리고 떠난 아버지

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세줄 요약 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 생명 선물

20여년 목회하며 이웃 돌본 조영삼씨 삶

아들 상견례 앞두고 떠난 가족의 마지막 뜻

이미지 확대 기증자 조영삼씨. 한국장기조직기증원 제공

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베푸는 삶을 살아온 60대 목회자가 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 생명을 선물하고 하늘의 별이 됐다.4일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 4월 28일 조선대학교병원에서 조영삼(62)씨가 간과 폐, 양쪽 신장을 기증했다.조씨는 같은 달 23일 뇌출혈로 응급 수술을 받았으나 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했다. 그는 평소 가족들에게 장기 기증 의사를 밝혔고, 2015년에는 장기 기증 희망을 등록하기도 했다.그의 아들 조은빈씨는 “과거 친할머니가 돌아가셨을 때 시신을 기증하셨다”며 “그 뜻을 이어 아버지도 10여년 전 장기 기증 희망 등록을 해두셨다는 사실을 알게 됐고, 아버지의 마지막 뜻이라 생각해 기증에 동의했다”고 전했다.유족에 따르면 조씨는 1963년 광주에서 다섯 남매 중 막내로 태어났다. 어릴 적부터 이어온 신앙을 바탕으로 20여년간 목회자로 이웃을 돌봤으며, 재치 있는 성격과 따뜻한 성품으로 주변의 신망이 두터웠다고 한다.그는 교회에서 만난 아내와 결혼했고, 은빈씨를 포함해 1남 2녀를 뒀다. 은빈씨는 남매 중 처음으로 결혼 예정이었으며, 상견례도 앞두고 있었다.은빈씨는 “‘주는 것이 받는 것보다 복되다’는 가훈을 바탕으로, 늘 화목한 가정으로 이끌어주시던 남편이자 아버지였다”며 “주변 사람들이 하나같이 아버지 같은 분은 없다고 말할 정도로 가족을 잘 챙기는 사랑꾼이셨다”고 떠올렸다.이어 “남은 가족들은 잘 지낼 테니 천국에서 기다렸다가 나중에 만나자. 존경하고 사랑한다”고 애틋한 마음을 전했다.하승연 기자