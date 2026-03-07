‘가격 치솟은 구리’ 상습 절도한 배전공…경찰에 붙잡혀

가격 오른 구리 상습 절도한 퇴직 배관공 붙잡혀

전남 신안·무안·해남 일대에서 42차례 절도 행각

연일 가격이 치솟은 구리를 상습적으로 훔쳐온 퇴직 배전공이 경찰에 붙잡혔다.전남 신안경찰서는 상습절도 혐의로 50대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 6일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 2026년 1월부터 2월까지 한 달여간 전남 신안과 무안, 해남 일대에서 42차례에 걸쳐 6천여만원 상당의 전봇대 전선을 훔친 혐의다.그는 8년간 한국전력 협력업체 소속 배전공으로 일하며 전선 설치 등 관련 업무를 하다 최근 퇴직했는데, 남은 전류를 회수하는 역할을 하는 보조 전선인 중성선을 전봇대에서 잘라내 그 안에 들어있는 구리를 고물상에 판매한 것으로 드러났다. 중성선은 전류가 흐르지 않아 전선을 자르더라도 정전이 발생하지 않는다.경찰은 수사 과정에서 A씨의 이동 동선을 포착, 범행을 마치고 돌아가는 A씨를 긴급체포했고, 법원이 구속영장을 기각해 불구속 상태로 수사를 진행 중이다.임형주 기자