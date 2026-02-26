산림조합, 5월까지 나무시장 개장

광주·전남 우량 묘목 200여 종 전시·판매

이미지 확대 봄철을 맞아 광주 광산구 수완동 산림조합 광주전남지역본부에서 운영 중인 나무전시판매장에서 시민들이 유실수와 조경수를 살펴보고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

산림조합중앙회 광주전남지역본부는 봄철 조림·조경 수요에 맞춰 지역 조합원이 생산한 우량 묘목을 공급하는 나무전시판매장(나무시장)을 오는 5월 말까지 운영한다고 26일 밝혔다.나무시장은 광주 광산구 수완동 산림조합 광주전남지역본부 부지에서 열리며, 유실수·조경수·정원수목·잔디 등 200여 종, 16만5000그루가 전시·판매된다.매실·대추·감·자두나무 등 유실수를 비롯해 단풍·은목서 등 관상수, 블루앤젤·문그로우 등 정원수목, 각종 꽃나무까지 품종 구성이 다양하다.개장 기념 행사로 이날부터 다음 달 2일까지 매일 선착순 50명에게 금강소나무 묘목을 증정한다. 또 오는 4월 12일까지는 집중 운영 기간으로 지정해 주말과 공휴일에도 나무시장을 운영할 예정이다.산림조합 관계자는 “지역에서 생산된 우량 묘목을 합리적인 가격에 공급해 조림·정원 조성 수요를 지원하고, 도시 녹지 확대와 생활 속 탄소중립 실천에도 기여하겠다”고 말했다.광주 서미애 기자