중동 의료기기 수출길 넓힌 강원

김정호 기자
김정호 기자
수정 2026-02-23 14:35
입력 2026-02-23 14:35

두바이 엑스포서 2167만달러 계약…“역대 최대”

이미지 확대
강원도청 전경. 강원도 제공
강원도청 전경. 강원도 제공


강원도는 중동 최대 의료기기 전시회인 ‘2026 두바이 월드헬스 엑스포’(WHX Dubai 2026)에 참가해 2100만 달러가 넘는 수출계약을 올렸다고 23일 밝혔다.

김광래 도 경제부지사를 비롯해 춘천시·원주시·원주의료기기산업진흥원으로 구성된 수출대표단이 지난 8~13일 엑스포에서 운영한 강원공동관에는 도내 의료기기 기업 23곳이 1154건의 수출 상담을 진행했다.

이를 통해 기업들은 전년(1775만 달러)보다 23% 증가한 2167만 달러 규모의 수출계약을 맺었다.

수출대표단은 세계한인무역협회 두바이지회와 현지 유통망 확보를 위한 업무협약을 맺으며 협력 네트워크를 넓히기도 했다. 또 두바이상공회의회와 교류도 물꼬를 텄다.


도 관계자는 “올해 두바이 엑스포에서 올린 실적은 역대 최대 규모다”며 “세일즈는 물론 현지 핵심 기관과 협력 네트워크를 구축하는 계기도 됐다”고 말했다.

춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
