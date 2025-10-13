대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘순직 해경’ 출동 당시 파출소 당직팀장 구속영장 청구

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2025-10-13 20:34
입력 2025-10-13 20:34
이미지 확대


갯벌에 고립자를 홀로 구조하다 사망한 해양경찰관 이재석(34) 경사의 사고 당시 당직 근무 팀장에 대한 구속영장이 청구됐다.

13일 법조계 등에 따르면 인천지검 순직해경전담수사팀은 이날 인천해양경찰서 영흥파출소 전 팀장 A 경위에 대한 사전 구속영장을 청구했다.

A 경위는 업무상 과실치사, 직무 유기, 허위공문서작성 등 혐의를 받고 있다.

이 경사는 지난달 11일 새벽 인천 옹진군 한 갯벌에 고립된 70대 중국인을 구조하기 위해 홀로 출동했다. 하지만 구조 도중 실종되면서 같은 날 심정지 상태로 발견됐다.

이와 관련해 A 경위는 2인 1조 출동 규정 등을 지키지 않으면서 수색 및 구조 지연에 책임이 있다는 의혹을 받고 있다.

A 경위의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 오는 15일 인천지법에서 진행될 예정이다.



검찰은 이광진 전 인천해양경찰서장과 전 영흥파출소장 등 다른 피의자를 대상으로도 수사를 이어갈 방침이다.

인천 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기