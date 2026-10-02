박근혜, ‘암살자(들)’ 논란에 박정희가 쓴 편지 공개…“내가 대신 맞았더라면”

세줄 요약 육영수 피격 직후 박정희 편지 공개

“내가 대신 맞았더라면” 절절한 심경

영화 ‘암살자(들)’ 역사 왜곡 논란 대응

이미지 확대 국민의힘 유영하 의원이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 영화 ‘암살자(들)’과 관련한 입장을 밝혔다. 유 의원은 이날 박근혜 전 대통령이 보관하고 있던 1974년 8월 17일 작성된 고 박정희 전 대통령이 보낸 편지 복사본을 공개했다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 유영하 의원이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 영화 ‘암살자(들)’과 관련한 입장을 밝혔다. 유 의원은 이날 박근혜 전 대통령이 보관하고 있던 1974년8월17일 작성된 고 박정희 전 대통령이 보낸 편지 복사본을 공개했다. 2026.10.2 연합뉴스

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고(故) 육영수 여사의 피격 사망 사건을 다룬 영화 ‘암살자(들)’를 둘러싼 역사 왜곡 논란과 관련해, 박근혜 전 대통령이 당시 아버지인 박정희 전 대통령으로부터 받은 편지를 국민의힘 유영하 의원을 통해 2일 공개했다.박정희 전 대통령은 육 여사 피격 사건(1974년 8월 15일) 직후인 8월 17일 자 편지에서 박근혜 전 대통령에게 “아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 내 대신 맞고 가셨다. 내가 맞고 어머니가 살았드(더)라면 얼마나 좋았을까 하고 몃(몇)번이고 생각해본다”고 말했다.이어 “어머니는 내 대신 자신이 맞고 아버지에게 너이(너희)들에 대한 모든 책임과 이 나라의 모든 책임을 맷기고(맡기고) 가셨다”면서 “아버지도 처음에는 하늘이 무너지는 듯해서 정말 마음을 가눌 수가 없었으나 아버지부터 먼저 용기를 내야 하겠다고 생각하고 이제부터는 모든 것을 참고 견디기로 작정을 하였으니, 너도 마음을 크게 먹고 참을 수 있는 데까지 참아야 하느니라”고 당부했다.박정희 전 대통령은 당시 22세였던 박근혜 전 대통령에게 “이제는 네가 어머니의 대역을 해주어야 하겠다. 아버지가 어머니의 몇 분지 일의 역도 못하겠지만 좋은 아버지가 되겠금(되게끔) 무슨 희생이라도 하마”라고 적었다.그러면서 “앞으로 10시간만 있으면 근혜가 도라(돌아)온다고 생각하니 일각이여삼추(一刻이 如三秋)같이 기다려지면서도 현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하구나”라고 마무리했다.이 편지는 당시 프랑스에서 유학 중이던 박근혜 전 대통령이 모친 피격 사건에 따라 귀국하는 길에 받은 것이라고 유 의원은 전했다.유 의원은 “당시 프랑스에서 유학 중이던 박근혜 전 대통령께서 대사관으로부터 ‘어머니에게 일이 생겼다, 본국으로 돌아가셔야겠다’는 (소식을 듣고) 공항에서 비행기를 기다리는 동안 프랑스 신문으로 어머님이 암살됐다는 기사를 봤다”고 말했다.이어 “그때는 직항이 없어 도쿄를 거쳐 한국으로 오는데, 도쿄 공항으로 올 때까지 계속 평생 울 울음을 다 울었다고 하셨다”면서 “도쿄 공항에서 환승할 때 동생인 박근령 이사장이 아버지의 편지를 전해줘 이 편지를 읽으셨다”고 덧붙였다.유 의원은 “박 전 대통령께서는 이 편지를 단 한 번도 세상에 내놓은 적 없이 개인적으로 간직하고 계셨다. 영화가 없었다면 편지도 공개되지 않았을 것”이라고 강조했다.그러면서 “이 편지는 편향된 음모론을 세상에 전염병처럼 퍼뜨리고 싶어 하는 좌파의 역사 왜곡을 바로잡을 몽둥이가 될 것”이라며 영화 ‘암살자(들’)의 감독과 제작진을 향해 “역사를 왜곡함으로써 고(故) 박정희 대통령에 대한 명예를 훼손한 것에 대해 사죄하고, 상처받으신 유족과 국민께 공개적으로 사과하라”고 요구했다.또 “영화 상영 중단 등 책임 있는 자세를 보이라”면서 “감독과 제작진은 제 요구 사항에 반드시 응해야 할 것이다. 법적으로 가능한 모든 방법을 강구하고 있다”고 말했다.김민지 기자