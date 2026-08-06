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[속보] 北, 동해상으로 미상 발사체 발사

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백서연 기자
백서연 기자
수정 2026-08-06 17:50
입력 2026-08-06 17:50
북한이 6일 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다.

합동참모본부는 이날 언론 공지를 통해 “우리 군은 6일 17시경 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다”고 밝혔다.



이어 “우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 설명했다.

백서연 기자
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