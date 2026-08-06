[속보] 北, 동해상으로 미상 발사체 발사

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북한이 6일 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다.합동참모본부는 이날 언론 공지를 통해 “우리 군은 6일 17시경 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다”고 밝혔다.이어 “우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 설명했다.백서연 기자