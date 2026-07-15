충주시장 선거 재검표 마무리…이동석 시장 당선 재확인

124표 차에서 122표 차로 조정

10만 8000여장 재확인에도 당락 변화 없어

이미지 확대 충주시장 당선무효 관련 재검표 충북 충주시장 당선무효 소청과 관련한 재검표가 15일 오후 국립한국교통대학교 다목적 강당에서 실시되고 있다. 2026.7.15. 연합뉴스

세줄 요약 충주시장 선거 재검표, 이동석 당선 재확인

표 차 124표→122표로 2표 감소

무효표 일부 조정, 소청 기각 전망

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6·3 지방선거 충주시장 선거 재검표 결과 후보 간 표 차가 소폭 줄었지만 당선 결과에는 변화가 없는 것으로 확인됐다.충북선거관리위원회는 15일 국립한국교통대학교 다목적강당에서 충주시장 선거 재검표를 실시한 결과, 더불어민주당 맹정섭 후보가 5만 2839표, 이동석 시장이 5만 2961표를 얻은 것으로 집계됐다고 밝혔다.재검표 결과 두 후보 간 격차는 기존 124표에서 122표로 2표 줄었다. 일부 무효표가 유효표로 인정되거나 후보자별 표 분류 과정에서 혼입된 투표지가 바로잡히면서 표수가 일부 조정된 것으로 전해졌다.이에 따라 충주시장 당선자는 이동석 시장으로 최종 재확인됐다.선관위 관계자는 “개표 사무원의 판단이나 현장 상황에 따라 무효표 판정에서 미세한 차이가 발생할 수 있다”며 “이 정도 수준의 변동은 개표 과정에서 통상적으로 나타날 수 있는 범위로 특별한 의미를 부여할 수준은 아니다”고 설명했다.이번 재검표는 맹 후보가 제기한 당선무효 소청에 따라 진행됐다.선관위는 무효표 2277표를 포함해 모두 10만 8000여장의 투표용지를 수작업으로 다시 확인했다.재검표 과정에서는 일부 무효표 판정을 둘러싼 이의 제기가 이어지면서 애초 예정됐던 오후 6시보다 결과 발표가 다소 늦어진 것으로 알려졌다.선관위는 재검표 결과를 토대로 맹 후보가 제기한 충주시장 당선무효 소청을 기각할 것으로 전망된다.남인우·이창언 기자