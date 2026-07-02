문체위, 축협 청문회 추진할 듯… 정몽규·홍명보 부르나

홍명보 선임 과정·협회 운영 실태 검증

정몽규·홍명보, 2년 전에도 국회 출석

野 협조 없으면 與 단독 개최 가능성도

이미지 확대 홍명보(왼쪽) 전 축구 국가대표팀 감독이 지난 2024년 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 눈가를 매만지고 있다. 가운데는 정몽규 대한축구협회장, 오른쪽은 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사. 뉴스1

세줄 요약 문체위, 축구협회 청문회 추진 가능성

정몽규·홍명보 증인 채택 검토

감독 선임·협회 운영 전반 점검

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 부진한 성적을 거둔 가운데 국회 문화체육관광위원회가 다음주 후반기 첫 전체회의를 열고 감독 선임 과정 등을 두고 대한축구협회에 대한 청문회를 추진할 것으로 보인다.더불어민주당 문체위 관계자는 통화에서 “청문회 개최 쪽으로 결정이 될 것 같다”고 말했다. 민주당은 3일 의원 워크숍을 마친 뒤 구체적인 일정을 확정할 것으로 전해졌다.청문회가 열릴 경우 정몽규 축구협회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등을 증인으로 불러 감독 선임 과정을 비롯한 협회 운영 전반에 문제가 없었는지 살필 것으로 보인다. 홍 전 감독 이전 위르겐 클린스만 감독 선임 당시의 논란도 다시 따질 가능성도 있다.앞서 정 협회장과 홍 전 감독은 2024년 홍 전 감독 선임 과정 등의 논란이 일자 문체위에 출석한 바 있다. 당시에는 청문회가 아닌 현안 질의 형식으로 진행됐다.민주당 간사로 내정된 이정문 의원은 입장문에서 “현재 국민의힘 의원들이 상임위에 참여한 상태가 아니고, 민주당 상임위 위원들의 의견도 모인 상태가 아니어서 청문회 추진이 결정된 바는 없다”고 했다.다만 “문체위에는 올림픽 공원 체육단체 문제, 축구협회 월드컵 관련 문제 등 산적한 문제가 많은 만큼 야당측에 조속히 상임위 구성 및 운영에 참여해 달라고 요청할 계획”이라며 “요청에 응하지 않을 시에는 민주당과 제3당이 전체회의 소집을 포함해 상임위 운영을 진행할 가능성도 있다”고 했다.국민의힘이 의사일정에 응하지 않을 경우 민주당과 비교섭단체 소속 위원들만 참여한 가운데 청문회가 열릴 가능성도 배제할 수 없다.오는 6일 정연욱 국민의힘 의원 주최로 ‘월드컵 이후, 한국 축구 살리는 골든타임 토론회’도 열린다. 축구협회의 감독 선임 절차와 의사결정 구조, 대표팀 운영 방식 등 한국 축구의 구조적 문제를 점검하고, 향후 거버넌스 개선 방향을 논의할 예정이다.김서호 기자