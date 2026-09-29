김은숙, 작가 최초로 서울드라마어워즈 최고상

2023년 제정 골든버드상 수상
드라마 ‘태양의 후예’, ‘도깨비’, ‘더 글로리’ 등을 집필한 김은숙(사진) 작가가 올해 서울드라마어워즈 최고상을 받는다. 서울드라마어워즈조직위원회는 ‘제21회 서울드라마어워즈’ 최고상인 골든버드상 수상자로 김 작가를 선정했다고 29일 밝혔다. 조직위는 “깊이 있는 메시지와 독창성, 국경을 넘어 세계 시청자를 사로잡는 확장성, TV 시리즈의 예술적 경계를 넓힌 창작자와 작품의 성취 등을 두루 고려했다”고 밝혔다.
김 작가는 지난 20년간 로맨틱 코미디에서 판타지와 시대극, 복수극까지 창작 영역을 넓혀 왔다. ‘파리의 연인’을 시작으로 ‘시크릿 가든’, ‘상속자들’, ‘태양의 후예’, ‘도깨비’, ‘미스터 션샤인’, ‘더 글로리’ 등 장르를 넘나드는 화제작을 집필했다. 지난해엔 수지·김우빈 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’를 선보였다.
2023년 골든버드상을 제정한 이후 작가가 이 상을 받는 것은 처음이다. 첫해 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’와 배우 최민식이 수상했다. 2024년에는 HBO ‘동조자’의 공동 쇼러너 겸 총괄프로듀서 박찬욱 감독, 2025년에는 애플 TV+ 시리즈 ‘세브란스: 단절’ 시즌2를 연출한 벤 스틸러 감독이 이 상을 받았다.
김기중 기자
2026-09-30 23면
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