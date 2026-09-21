비그림파워코리아, 서울시향 파크콘서트 4년 연속 후원

세줄 요약 서울시향 파크콘서트 4년 연속 후원

무료 야외 음악회로 시민 문화 향유 확대

신재생에너지 사업과 사회공헌 병행

이미지 확대 2026 서울시향 파크 콘서트가 지난 19일 서울어린이대공원 숲속의무대에서 열렸다. 서울시향 제

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비그림파워코리아가 19일 서울어린이대공원에서 열린 서울시향 파크 콘서트를 4년 연속 후원했다고 21일 밝혔다.서울특별시가 주최하고 서울시립교향악단이 주관한 이번 공연은 별도 예약이나 관람료 없이 누구나 즐길 수 있는 무료 야외 음악회로 마련됐다. 클래식 음악과 함께 영화 음악, 뮤지컬 등 다채로운 무대로 구성됐다.비그림파워코리아는 148년 역사의 태국 비그림 그룹에 속한 회사로, 사회 공헌 활동의 하나로 행사를 후원했다. 2023년 국립중앙박물관 공연을 시작으로 4년 연속 파크콘서트 후원을 이어오고 있다.비그림파워코리아는 국내 신재생에너지 사업을 추진 중이다. 회사가 투자한 전라남도 영광군 소재 364.8MW 규모 낙월해상풍력단지는 올해 연말 준공을 앞두고 있다.비그림파워코리아 관계자는 “전문 공연장을 찾지 않더라도 남녀노소 누구나 일상 속에서 수준 높은 클래식 음악을 편안하게 즐길 수 있도록 앞으로도 시민들의 문화예술 향유 기회를 넓히는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.김지예 기자