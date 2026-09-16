서울시 경제실장 김현우·야간경제총괄특보 이지현

이미지 확대 김현우 서울시 신임 경제실장.

서울시 제공

이미지 확대 이지현 서울시 신임 야간경제총괄특보.

서울시 제공

2026-09-16 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 서울의 경제·산업정책을 총괄하는 경제실장에 김현우(왼쪽·61) 전 서울경제진흥원(SBA) 대표이사를 임명했다고 15일 밝혔다.김 신임 경제실장은 서울산업진흥원 대표이사 취임 후 조직을 SBA로 개편하고 글로벌 인플루언서 축제 ‘서울콘’을 선보였다. 청년취업사관학교를 확대하고 유망기업 성장부터 판로 개척, 해외 진출까지 지원해 서울의 창업·산업 생태계 경쟁력을 높이는 데 앞장서 왔다. 앞으로 인공지능(AI) 맞춤인재 양성, 민생경제 활력 회복 등 서울의 미래 성장동력 확보를 총괄한다.민선 9기의 핵심 사업인 ‘야간경제’ 활성화 정책을 보좌할 야간경제총괄특보에는 이지현(50) 기획총괄특보가 임명됐다. 시장 직속인 야간경제총괄특보는 야간경제 활성화 전략 수립과 4대 야간 랜드마크 육성, ‘서울의 밤’ 브랜드 구축 등을 맡는다. ﻿이 특보는 ‘서울마이소울’, ‘해치 캐릭터’, ‘서울라면’ 등 서울의 매력을 콘텐츠로 개발하는 데 주도적﻿ 역할을 했다. 지하철역 러너스테이션 등 도심 공간 혁신과 서울런·손목닥터9988 등 주요 시정정책을 시민 체감형으로 만드는 데도 기여했다.﻿이범수 기자