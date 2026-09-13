‘한복 피카츄’ 만나는 서울갤러리 포켓몬고

이미지 확대 서울시청 지하 1층 ‘내 친구 서울 서울갤러리’

2026-09-14 23면

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서울시는 오는 18일부터 다음달 11일까지 서울시청 지하 1층 ‘내 친구 서울 서울갤러리’에서 포켓몬고 행사를 연다고 13일 밝혔다. 행사는 ‘2026 피카츄의 가을소풍’을 주제로 진행된다. 서울갤러리에 조성된 현장에서 포켓몬고에 접속하면 주황색 한복을 입은 피카츄를 만날 수 있다.이와 함께 서울의 미래 모습과 핵심 사업을 만날 수 있는 ‘내친구서울1관’에서는 피카츄의 이벤트 공식 영상도 상영한다. 또 서울의 명소를 게임판으로 만든 ‘서울 윷놀이’ 등 다양한 부대 행사도 마련됐다. 김형래 시 홍보기획관은 “인기 게임을 즐기는 것 외에도 다채로운 문화 공연까지 준비된 만큼 많은 시민께서 서울갤러리에서 일상 속 즐거운 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.김동현 기자