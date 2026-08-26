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[사고] 2026 수해 이웃돕기 긴급 모금

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수정 2026-08-26 01:37
입력 2026-08-26 00:48
세줄 요약
  • 남부 폭우·산사태 피해 이웃돕기 모금 시작
  • 서울신문사·한국신문협회·재해구호협회 공동 진행
  • 계좌·온라인·ARS·문자후원 참여 안내
서울신문사는 한국신문협회 및 전국재해구호협회와 함께 ‘수해 이웃돕기 긴급 모금’을 시작합니다. 지난 15~18일 경남과 부산 등 남부 지역에 폭우와 산사태로 많은 재산 피해가 발생했습니다. 삶과 생계의 터전을 잃은 피해 이웃들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 위로와 도움을 부탁드립니다.

※성금 접수를 원하시는 독자께서는 아래 긴급 모금 계좌로 직접 송금하여 주시면 감사하겠습니다.(신문사에서는 성금을 직접 접수하지 않습니다.)

■ 모금기간: 사고게재일 ~ 2026년 8월 31일(월)

■ 계좌번호:국민은행 054990-72-003752, 농협은행 106-90664-003747

■ 예금주 :재해구호협회

■ 온라인 기부: 전국재해구호협회 홈페이지 (https://hopebridge.or.kr)

■ ARS 기부 :060-700-0110 (건당 1만원) / 060-701-1004 (건당 3천원)

■ 문자후원: #0095(건당 2000원)

■ 기부금영수증 발급 문의:1544-9595

서울신문사 · 한국신문협회
2026-08-26 23면
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