[사고] 2026 수해 이웃돕기 긴급 모금
수정 2026-08-26 01:37
입력 2026-08-26 00:48
세줄 요약
- 남부 폭우·산사태 피해 이웃돕기 모금 시작
- 서울신문사·한국신문협회·재해구호협회 공동 진행
- 계좌·온라인·ARS·문자후원 참여 안내
※성금 접수를 원하시는 독자께서는 아래 긴급 모금 계좌로 직접 송금하여 주시면 감사하겠습니다.(신문사에서는 성금을 직접 접수하지 않습니다.)
■ 모금기간: 사고게재일 ~ 2026년 8월 31일(월)
■ 계좌번호:국민은행 054990-72-003752, 농협은행 106-90664-003747
■ 예금주 :재해구호협회
■ 온라인 기부: 전국재해구호협회 홈페이지 (https://hopebridge.or.kr)
■ ARS 기부 :060-700-0110 (건당 1만원) / 060-701-1004 (건당 3천원)
■ 문자후원: #0095(건당 2000원)
■ 기부금영수증 발급 문의:1544-9595
서울신문사 · 한국신문협회
2026-08-26 23면
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