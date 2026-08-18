인판티노 비판한 COO 경질… 막장 치닫는 FIFA

민영화 계획에 반기 든 라무르

발언 3주도 안 돼 문책성 해임

이미지 확대 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장.

February 27, 2019. AFP 연합뉴스

세줄 요약 인판티노 민영화 구상 비판한 COO 해임

FFE 설립·지분 매각 계획 둘러싼 논란

FIFA 내분 심화와 사퇴 압박 확산

2026-08-19 23면

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잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 진퇴를 둘러싼 FIFA의 내분이 극한으로 치닫고 있다. 월드컵 운영권 민영화 시도로 축구계 전반으로부터 거센 사퇴 압박을 받는 인판티노 회장이 자신을 비판한 케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)를 전격 경질했다.영국 BBC를 비롯한 주요 외신은 18일(한국시간) 인판티노 회장의 계획에 반기를 들었던 라무르 COO가 비판 발언을 한 지 3주도 채 되지 않아 해임됐다고 보도했다. FIFA 대변인은 성명을 통해 “2026년 8월 17일 자로 FIFA와 라무르 COO의 업무 관계가 종료됐다”며 “지난 2년간 그의 헌신에 감사하며 앞날에 행운을 빈다”고 공식 확인했다.마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장 역시 직원들에게 보낸 이메일에서 “양측 합의로 결별하기로 했다”고 공지했다.이번 인사는 라무르 전 COO가 인판티노 회장의 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈’(FFE) 설립 계획을 공개적으로 비판한 데 따른 문책성 조치로 풀이된다.앞서 인판티노 회장은 월드컵 운영을 전담하는 새 영리 법인 FFE를 세우고, 지분 매각을 통해 최대 42억 달러(약 6조원)를 조달하겠다는 구상을 밝혔다. 지분 매각은 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 주도하는 것으로 알려지면서 논란이 확대됐다.이에 라무르 전 COO는 “단 한 사람(인판티노)만의 프로젝트”라고 규정하며 “이제 축구계 지도자들이 올바른 결정을 내려야 할 때”라고 사실상 축구계의 인판티노 퇴출을 촉구했다.﻿박성국 기자