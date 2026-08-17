서울시, 감염병 대응 노하우 10개국과 공유

베트남 등 전문가 34명 초청

이미지 확대 가나, 베트남﻿ 등 ﻿10개국의 감염병 전문가 34명이 지난 14일 서울시청에서 열린 세미나에 참석한 후 기념사진을 찍고 있다.

서울시 제공

2026-08-18 23면

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서울시는 지난 14일 가나, 베트남, 피지, 파라과이 등 10개국 감염병 전문가 34명을 시청으로 초청해 행사를 진행했다고 17일 밝혔다. 이번 일정은 한국보건의료재단(KOFIH)이 운영하는 ‘2026년도 이종욱펠로우십 감염병전문가과정’의 일환으로 마련됐다. 시는 중앙정부, 25개 자치구 등 관계기관과의 분업 대응 체계를 소개했다. 특히 최근 증가하는 식품매개 감염병에 대해 한 중학교의 장독소성대장균 감염증 집단 발생 사례를 중심으로 설명해 큰 호응을 얻었다. 다른 시·도 발생 사례와의 역학적 연관성을 추적한 병원체 분석 과정도 세밀하게 전달됐다.해외 전문가들의 현장 발표도 이어졌다. 인도네시아 술리안티 사로소 감염병 전문병원의 리즈카 자이누딘 전문의는 현지 뎅기열 대응 전략 및 관리 경험을 발표했다. 실제로 올해 들어 지난 12일까지 서울에서 발생한 해외유입 감염병 83건 중 뎅기열은 8건으로 매독(39건)과 말라리아(11건)에 이어 세 번째로 높은 비중을 차지했다. ﻿유규상 기자