‘나솔’ 돌싱 커플, 결혼 6개월 만에 이혼 “헤어진 이유는…”

김선태, 논란 끝에 ‘돈선태’ 하차…“리센느 대표·멤버에 직접 사과”

생활고에 노출한 여배우 “소속사 대표가 유흥주점 끌고 가” 폭로

“길거리서 네 발로 엉금엉금…” 수원역 판친 20대 여성의 섬뜩한 행동

일본인이 사라지고 있다…“믿기지 않아” 42년 만에 벌어진 일

문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 때론, 꺾이는 마음이 세상을 바꿀지니

오경진의 폐허에서 무한으로

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

김주연 기자 팝업 물놀이터·야간 생태탐험…서울 공원에서 즐기는 싱그러운 여름

워싱턴 임주형 특파원 화폐·여권·국립공원 이용권에도 ‘트럼프’…우상화 논란 격화

반영윤 기자 당의 ‘공격수’에서 문체위 조정자로…의사봉 잡은 이재정

박성국 문화체육부 기자 ‘묻지마 카본화’에 발병 납니다… 초보 러너는 중립 쿠션화가 딱~

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

정연호 기자 “가만히 있으면 살려준다” 눈앞에서 살인 목격한 피해자 …천안 구인광고 연쇄살인

듣는 그날의 사건현장

유용하 과학전문기자 아침 거르고 등교했어?…계란프라이 하나라도 먹어야 하는 이유 찾았다

유용하 과학전문기자 평소보다 짜증나고 스트레스 받는다면…나도 이미 온라인 중독?

손지은·김서호 기자 무인점포 ‘범죄 예방 장치’ 의무화…선 넘은 ‘합의금 장사’ 논란 끝낸다

김헌주 기자 “올공 사태·김보미 도전은 기득권 향한 청년의 분노… 새로운 정치세력 나올 것”

김경두 기자 7월 재산세 고지서 날아왔는데… 터무니없이 올랐다면 ‘이것’부터 확인하세요

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

곽소영 기자 ‘국민 볼펜’이 쓴 韓문구 역사…“우리들 모두의 모나미” 15원으로 시작됐다

박현진 문화체육부 전문기자 긴 연승보다 잦은 위닝시리즈… 그런 팀이 가을야구 합니다

이주원 기자 북한군 3만명 러시아 추가 파병설…한반도 안보지형 흔든다

워싱턴 임주형 특파원 권력 동원해 언론과 전면전… 트럼프, 지지층 결집 노린다

서진솔 기자 판결로 드러난 건진법사 민낯…尹에 ‘대통령 될 상’ 예언, 김건희와 금품 수수 공모

권훈 문화체육부 전문기자 실력·위기관리까지 뛰어난 ‘4R 강자’… KLPGA 왕좌 오른다

도쿄 명희진 특파원 ‘3시간 자고 일·일·일’ 日다카이치 지지율 급락 왜…고이즈미식 ‘한방’이 없다?

박재홍 기자 조선 서울~부산 잇던 영남대로 위에… 강남 개발의 역사 오롯이 담은 길

글·사진 박상준 여행작가 낱낱의 공간, 겹겹의 시간… 그 여름 묵호는 잔잔했다

[이순녀의 이사람] “좋은 책도 외면받는 시대… 지금이 가장 어려운 시기” / 이순녀 수석 논설위원

[산림백서] 숲이 건네는 위로… 생명을 살리는 ‘산림치유’ / 박은식 산림청장

[이병률의 마음 만보] 해에게서 소년에게 / 이병률 시인

[열린세상] 기초연금도 손볼 때가 됐다 / 이기일 서울시립대 도시보건대학원장

[세종로의 아침] 어쩔 수가 없다 / 이범수 사회2부 기자

[서울광장] 내국세 20.79%, 누구를 교육할 것인가 / 홍희경 논설위원

대구시 3급 승진자는 총 몇 명인가?

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■대구시◇3급 승진△공보관 한응민 △정책기획관 이상민◇3급 전보△원스톱기업투자센터장 김동혁 △신공항건설단 공항정책국장 허준석 △건축주택국장 김병환 △교통국장 허주영 △행정국 인사혁신과(경북대 파견) 정재석◇3급 직무대리△도시건설국장 황선필 △상수도사업본부장 최미경 △도시건설본부장 노태수 △도시철도건설본부장 병철◇3급 전입△기후에너지환경국장 지형재◇3급 전출△서구 권오환 △북구 김정섭◇3급 직제개편△인공지능혁신성장실장 직무대리 김태운 △맑은물추진단장(개방형직위) 장재옥◇4급 승진△공보관실 홍보담당관 김정화 △재난안전실 사회재난과장 박정호 △행정국 자치행정과장 장현섭 △보건복지국 어르신복지과장 김연희 △문화체육관광국 문화유산과장 하지영 △기후에너지환경국 수질개선과장 변명희 △기후에너지환경국 공원정원과장 전채영 △인공지능혁신성장실 반도체소프트웨어과장 심관택 △원스톱기업투자센터 투자유치과장 오창균 △신공항건설단 신공항건설국 공항건설총괄과장 김상민 △도시건설국 건설산업과장 지주규 △도시건설국 토지정보과장 윤정용 △도시건설국 도시균형개발과장 장성훈 △보건환경연구원 질병연구부장 조정옥 △보건환경연구원 물환경연구부장 이명숙 △보건환경연구원 대기환경연구부장 박희선 △보건환경연구원 동물위생시험소장 서용열 △상수도사업본부 급수부장 곽효정 △행정국 인사혁신과(행정안전부 파견) 심계원◇4급 직무대리△기획조정실 평가혁신담당관 박다원 △재난안전실 자연재난과장 전명석 △재난안전실 중대재해예방과장 예성희 △행정국 총무과장 이대진 △문화체육관광국 관광산업과장 신세나 △경제국 고용노동정책과장 용창준 △교통국 버스운영과장 임길호 △교통국 도로과장 오명병◇4급 전보△비서실장 이성용 △기획조정실 지능정보화담당관 전옥순 △재난안전실 안전정책과장 원정민 △재난안전실 민생사법경찰과장 권두성 △행정국 인사혁신과장 이재달 △행정국 신청사건립과장 권순팔 △보건복지국 복지정책과장 한기봉△청년여성교육국 성평등정책과장 김지현 △청년여성교육국 출산보육과장 전미자 △문화체육관광국 문화예술정책과장 심신희 △기후에너지환경국 기후환경정책과장 박병희 △인공지능혁신성장실 인공지능정책관 정민규 △인공지능혁신성장실 미래모빌리티과장 김신영 △인공지능혁신성장실 의료산업과장 강문경 △인공지능혁신성장실 대학인재혁신과장 김성진 △경제국 경제정책과장 서성철 △경제국 민생경제과장 이문영 △경제국 사회연대경제과장 윤정희 △경제국 산단진흥과장 노경완 △원스톱기업투자센터 규제혁신과장 정선애 △신공항건설단 공항정책국 공항활성화기획과장 박철희 △신공항건설단 공항정책국 공항재정과장 조경재 △신공항건설단 신공항건설국 공항건설지원과장 이정임 △건축주택국 건축과장 김상연 △건축주택국 도시정비과장 박기현 △교통국 교통정책과장 장지숙 △교통국 교통정보운영과장 박우미 △상수도사업본부 경영관리부장 홍석희 △상수도사업본부 생산수질부장 김기 △상수도사업본부 시설관리소장 정춘수 △도시건설본부 건설토목부장 김성근 △차량등록사업소장 서귀용 △도시공원관리사무소장 권건 △행정국 인사혁신과 이완섭 △원스톱기업투자센터 투자유치과(대구경북경제자유구역청 파견) 신규원◇4급 전입△기획조정실 공공기관이전담당관 정동화 △행정국 회계과장 김순자 △인공지능혁신성장실 섬유패션과장 황영희◇4급 전출△남구 정규대 △달서구 안병락◇4급 직제개편△문화체육관광국 콘텐츠산업과장 이현미 △기후에너지환경국 물에너지산업과장 이호준 △기후에너지환경국 자원순환과장 권영칠 △맑은물추진단 맑은물정책과장 최문도 △맑은물추진단 친수공간과장 송명수 △인공지능혁신성장실 기계로봇과장 이윤정 △인공지능혁신성장실 창업벤처과장 이은경 △신공항건설단 공항정책국 공항도시과장 고재활 △도시건설국 도시계획과장 민병룡 △도시건설국 군사시설이전정책과장 조희동 △건축주택국 주택과장 김명수 △건축주택국 도시디자인과장 강연근 △도시철도건설본부 건설부장 원중근 △도시철도건설본부 기전부장 우원구 △대외협력본부장 박수관 △시설안전관리사업소장 박병준 △여성회관장 김경미 △체육시설관리사무소장 천정원

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