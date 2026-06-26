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[인사] 해양경찰청

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강남주 기자
수정 2026-06-26 13:36
입력 2026-06-26 13:36
세줄 요약
  • 조윤만 수사국장 치안감 전보
  • 경무관 5명·총경 10명 승진
  • 본청·일선 해경서 보직 인사
◇해양경찰청

<전보>

▷치안감 △본청 수사국장 조윤만

<승진>

▷경무관 △본청 기획재정담당관 김시범 △본청 경비작전과장 김주언 △본청 장비기획과장 임재수 △서해해양경찰청 정보외사과장 정욱한 △부산해양경찰서장 서정원



▷총경 △본청 감사담당관 서청환 △본청 운영지원과 황상훈 △본청 기획재정담당관 서상욱 △본청 교육훈련담당관 강승철 △본청 수사기획과 김준혁 △본청 정보과 양종환 △인천해양경찰서 기획운영과 백승열 △서해해양경찰청 기획운영과 박성재 △완도해양경찰서 기획운영과 위정화 △남해해양경찰청 기획운영과 이종민 △동해해양경찰청 정보외사과 오영택

강남주 기자
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