호반그룹 신입사원, 현충원 봉사활동

30여명 비석 닦기·묘역 정비 참여

김대헌 사장 “호국보훈 되새길 것”

이미지 확대 김대헌(오른쪽) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 그룹 신입사원들과 함께 묘역 정화 봉사활동을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-06-22 23면

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호반그룹은 호국보훈의 달을 맞아 지난 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 묘역 정화 봉사활동을 펼쳤다고 19일 밝혔다. 이번 활동에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 김민형 커뮤니케이션실 상무를 비롯해 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹 신입사원 30여명이 참여했다.이번 봉사활동은 나라를 위해 헌신한 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 호국보훈의 의미를 되새기기 위해 마련됐다. 참여자들은 현충탑에서 묵념과 헌화를 진행하며 참배한 뒤 군인 묘역 12구역에서 비석 닦기, 주변 정비 등 묘역 정화 활동을 진행하며 감사와 추모의 마음을 전했다.김 기획총괄사장은 “호국보훈은 우리 사회가 함께 기억하고 이어 가야 할 소중한 가치”라며 “호반그룹은 임직원﻿과 함께 그 뜻을 되새기고 감사의 마음을 나누는 활동을 꾸준히 이어 가겠다”고 밝혔다.호반그룹은 호국보훈의 달을 맞아 매년 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다. 2023년부터 3년 동안 전쟁기념관에서 환경정화 봉사활동을 진행하고 발전기금 3000만원을 전달했으며, 2011년부터 15년째 국가유공자 노후 주택 보수 사업을 추진하는 등 국가를 위해 헌신한 유공자의 주거 환경 개선에도 힘쓰고 있다.하종훈 기자