디즈니 애니 ‘알라딘’ OST 부른 피보 브라이슨 별세

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 피보 브라이슨

2026-06-04 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

디즈니 애니메이션 ‘알라딘’과 ‘미녀와 야수’의 듀엣 주제곡을 불러 큰 사랑을 받았던 가수 피보 브라이슨이 별세했다. 75세.유족은 브라이슨이 뇌졸중으로 쓰러진 이후 회복하지 못하고 2일(현지시간) 세상을 떠났다고 밝혔다고 AP통신이 보도했다. 유족은 성명에서 “우리의 마음은 비통하지만 피보가 얼마나 많은 사랑을 받았고 그의 목소리와 영혼이 얼마나 많은 이들에게 감동을 줬는지 생각하며 위안을 얻는다”며 “그의 유산과 음악은 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 이어질 것”이라고 추모했다.고인은 1970년대에 그룹 ‘모지스 딜러드 앤 더 텍스타운 디스플레이’로 데뷔해 솔로로 독립하고 디즈니 OST에 참여하며 인기를 얻었다. 셀린 디옹과 함께 부른 ‘미녀와 야수’ 주제곡과 레지나 벨과 호흡을 맞춘 ‘알라딘’의 ‘어 홀 뉴 월드’ 등으로 1993∼1994년 연이어 그래미상을 받았다.김신우 수습기자