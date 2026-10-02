탑♥나나, 5개월째 열애 인정…“뮤비 찍은 뒤 연인 관계로 발전” [공식입장]

세줄 요약 뮤직비디오 촬영 계기로 첫 인연 형성

지난 6월쯤 연인 관계로 발전 확인

양측 소속사, 열애 사실 공식 인정

이미지 확대 가수 겸 배우 탑(좌)과 나나(우). 더씨드 제공, 연합뉴스

이미지 확대 그룹 빅뱅 출신 탑과 가수 겸 배우 나나의 열애설이 제기됐다. 유튜브 채널 ‘T.O.P’ 캡처

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가수 겸 배우 탑(최승현·39)과 나나(35)가 열애설을 공식 인정했다.탑의 소속사 탑스팟픽쳐스는 2일 “두 사람이 (탑의) 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺었다”며 “이후 가까워져 지난 6월쯤 연인 관계로 발전했다”고 밝혔다.나나의 소속사 써브라임도 “뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었고, 현재 좋은 만남을 이어가고 있다”며 열애 사실을 인정했다.앞서 이날 디스패치는 두 사람이 지난 1월 탑의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘다중관점’의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘완전미쳤어!’ 뮤직비디오로 처음 호흡을 맞춘 뒤 연인으로 발전했다고 보도했다.이와 함께 탑이 나나의 거주지 인근에서 함께 시간을 보내는 모습을 담은 사진을 공개했다.1987년생인 탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔해 ‘거짓말’, ‘하루하루’, ‘FANTASTIC BABY(판타스틱 베이비)’ 등으로 많은 사랑을 받았다. 그러나 2017년 대마초 흡연 사실이 적발된 이후 활동을 중단했다. 이후 연예계 활동을 잠정 중단했던 탑은 2024년 공개된 넷플릭스 ‘오징어 게임’ 시즌 2에서 타노스 역을 맡아 복귀했다. 지난 4월에는 솔로 앨범 ‘다중관점’을 발매하며 활동을 이어가고 있다.1991년생인 나나는 2009년 애프터스쿨의 새 멤버로 합류했고 유닛 오렌지캬라멜로도 활동했다. 이어 드라마 ‘굿 와이프’, ‘출사표’ ‘오! 주인님’, 영화 ‘꾼’, ‘자백’, ‘전지적 독자 시점’, 넷플릭스 ‘마스크걸’ 등에 출연하며 배우로서 활발한 활동을 펼치고 있다.김민지 기자