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광화문의 가을밤, 아름다운 영화와 함께하는 ‘사일런트 시네마’ 열려

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한준규 기자
수정 2026-09-21 14:31
입력 2026-09-21 14:31

- 10월 3~4일 서울 프레스센터 서울마당에서 무선 헤드폰으로 즐기는 무료 영화제
- 신청자 중 각각 200명씩, 모두 400명 추첨으로 뽑아
- 당첨자 포함 두 명, 입장 가능해

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10월 3~4일 서울 프레스센터 서울마당에서 열리는 사일런트 시네마 포스터
10월 3~4일 서울 프레스센터 서울마당에서 열리는 사일런트 시네마 포스터


10월 가을밤 도심 한복판에서 무선 헤드폰을 끼고 영화를 감상하는 이색 야외 상영회가 열린다.

올웨이즈봄이 주최하고 서울시와 서울신문이 후원하는 ‘광화문 사일런트 시네마’가 오는 10월 3~4일 이틀간 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린다. 이번 상영회는 대형 스크린의 영상에 맞춰 무선 헤드폰으로 대사와 음악을 듣는 방식으로 진행된다. 도심의 소음에서 벗어나 가을밤의 운치 속에서 영화에 완벽히 몰입하는 특별한 경험을 제공할 예정이다.

특히 이번 행사는 상영작 선정 과정부터 시민들이 직접 참여한다. 관객들은 온라인 사전 응모 시 진행되는 ‘인생영화 월드컵’을 통해 보고 싶은 작품을 추천하며, 가장 많은 선택을 받은 영화가 최종 상영작으로 발탁된다. 자신이 기억 속에 간직해 온 명작을 야외 스크린에서 다시 만나는 재미를 더했다.
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행사 관람료는 무료이며, 사전 응모 후 추첨을 통해 관람객을 선정한다. 참여를 희망하는 시민은 상영회 포스터에 담긴 QR코드를 스캔해 신청하면 된다.

한준규 기자
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