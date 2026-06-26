호시노 리조트 토마무, 7~8월 ‘팜 de 옥수수 페스’ 첫 개최

이미지 확대 홋카이도 시무캇푸무라의 호시노 리조트 토마무에서 열리는 ‘팜 de 옥수수 페스’ 행사 장면. 호시노 리조트 제공.

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일본 홋카이도 시무캇푸무라의 호시노 리조트 토마무가 7월 1일부터 8월 31일까지 여름 한정 행사 ‘팜 de 옥수수 페스’를 처음 개최한다. 생산량 일본 1위의 홋카이도산 옥수수를 알리기 위해 기획된 행사다. 홋카이도에서 옥수수를 뜻하는 ‘도키비’를 테마로, 제철 식문화와 목장 체험을 결합했다.행사장인 ‘목장 라운지’는 농장 입구 ‘팜 에리어’에 있는 개방형 공간으로, 건초 소파와 건초 롤, 노란색·흰색 장식으로 목장 분위기를 연출한다. 드넓은 팜 에리어 풍경을 배경으로 기념사진을 남길 수 있는 옥수수 포토 스폿도 마련된다.체험 프로그램으로는 팜 에리어 내 모닥불 공간에서 옥수수를 직접 구워 버터와 함께 즐기는 행사가 운영되며, 구운 옥수수와 삶은 옥수수를 비교 시식할 수 있는 세트도 제공된다. 음료로는 3종의 크래프트 맥주가 준비된다. 이 가운데 ‘밀크 홉’은 토마무 우유와 페일 에일 계열의 맥주(IPA)를 조합한 제품으로 부드러운 목넘김과 베리 계열의 산미가 특징이다. 팜 호시노의 유제품 생산 과정에서 나오는 탈지유를 활용한 여름 한정 옥수수맛 아이스크림도 함께 선보인다.행사는 매일 오후 1시부터 6시까지 운영되며, 모닥불 체험은 오후 4시부터 6시까지다. 입장은 무료이며, 구운 옥수수와 비교 세트는 각 500엔, 옥수수맛 아이스크림은 430엔, 크래프트 맥주는 각 900엔이다. 호시노 리조트는 “숙박객과 당일 이용객 모두 이용할 수 있으며, 날씨나 농산물 수급 상황에 따라 운영 내용이 일부 변경될 수 있다”고 밝혔다.손원천 선임기자