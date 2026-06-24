제주 기린리조트, 여름 패키지 2종 출시…리조트·캠핑 동시 선봬

이미지 확대 제주 기린캠프랜드 전경. 기린빌라리조트 제공.

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제주 서귀포 중산간에서 독채형 리조트를 운영 중인 기린빌라리조트가 여름 시즌을 맞아 리조트·캠핑 패키지를 동시에 선보인다.이번 패키지는 ‘머무는 여행’보다 ‘함께 경험하는 여행’에 방점을 뒀다. 물놀이와 체험 콘텐츠를 결합해 가족 고객의 체류 만족도를 높이고 재방문을 유도하는 것이 핵심이다.리조트 전용 상품 ‘패밀리 풀 ＆ 펀 패키지’는 객실 1박과 함께 키즈 물놀이 용품 선택 제공, 제주 로컬 웰컴 드링크, 익스프레스 체크인, 비비큐 장비 대여 혜택으로 구성된다. 물총·튜브·DIY 비치볼 키트 중 선택할 수 있어 아이 중심 콘텐츠와 가족 참여 요소를 강화했다.캠핑 고객을 위한 여름 한정 상품 ‘핫 서머 풀 캠프’는 캠핑 1박과 수영장 이용, 독립 샤워 공간을 제공한다. 관내 편의점 할인 쿠폰과 리조트 재방문 할인권도 포함되며, 마시멜로·물놀이 용품 무료 대여로 편의성을 높였다.손원천 선임기자