“이란 내 미국인, 즉시 떠나라”…美, 안전 경보 발령

세줄 요약 미국, 이란 체류 자국민 즉시 출국 권고

후티 반군 사우디 공격 확대, 긴장 고조

트럼프, 이란 대응 관련 결단 임박 발언

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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미국 정부가 이란 내 자국민에게 즉시 출국을 권고했다. 이란에는 미국 대사관이 없어 인터넷상의 ‘가상 대사관’을 통해 출국 관련 정보를 공지했다.20일(현지시간) 아랍권 매체 알자지라 등 외신에 따르면 가상 대사관은 이날 웹사이트 성명에서 “어떤 이유로든 이란을 방문하지 말고 (이란에 남아 있는 미국인은) 해당 국가를 즉시 떠나라”고 안전 경보를 발령했다.가상 대사관은 현지의 자국민 안전을 보장할 수 없다고 강조하며 “이란의 지원을 받는 후티 반군이 민간 공항을 포함해 사우디아라비아를 상대로 적대 행위를 벌이고 있다. 이 군사적 갈등은 급속히 확대될 가능성이 있다”고 경고했다.앞서 이스라엘 주재 미국 대사관도 자국민을 대상으로 ‘안전 경보’를 발령했다.대사관 측은 지난 19일 후티 반군이 사우디에 대한 공격을 확대하고 있다며 미국 시민들에게 “경계를 한층 더 강화하고, 항공편 취소, 영공 폐쇄, 여행 차질 가능성에 대비할 것”을 당부했다.트럼프 대통령은 이란 대규모 공격 재개 여부 결정이 임박했다고 밝혔다.트레이 잉스트 폭스뉴스 국제 수석특파원은 20일 오전 방송된 ‘폭스 앤 프렌즈 위켄드’에 출연해 “대통령이 조금 전 통화에서 ‘이란 문제에 관한 결정을 내리는 단계(deciding mode)에 있다. 머지않은 미래에 아주 큰 일들이 일어날 것’이라고 말했다”고 전했다.김민지 기자