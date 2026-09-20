“4세 아이부터 82세 노인까지”…유엔이 기록한 러군 성폭력 [밀리터리노트]

세줄 요약 전쟁 관련 성폭력 1004건 확인

피해자 4세 아동부터 82세 노인까지

가해 89% 러시아 측으로 조사

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 러시아군 공격 현장에서 구조대원들이 수습 작업을 하고 있다. 우크라이나 국가비상사태청(SES)에 따르면 이날 밤사이 미사일과 무인기(드론)를 동원한 러시아군의 공격으로 최소 2명이 숨지고 12명이 다쳤다. 2026.9.8 키이우 EPA 연합뉴스

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러시아의 우크라이나 침공 이후 발생한 전쟁 관련 성폭력 사건이 1000건을 넘어선 것으로 나타났다. 피해자는 4세 아동부터 82세 노인까지 전 연령대에 걸쳐 있었으며, 확인된 가해 사례의 89%는 러시아 측에 의해 자행된 것으로 조사됐다.유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)가 최근 공개한 ‘러시아의 우크라이나 전면 침공 과정에서 발생한 성폭력’ 보고서에 따르면 2022년 2월 24일 전쟁 발발 이후 올해 7월 31일까지 확인된 성폭력 사건은 모두 1004건이었다.20쪽 분량의 보고서는 유엔 우크라이나 인권감시단(HRMMU)이 수백 명의 피해자를 면담하고 법원 문서 등을 분석한 결과를 토대로 작성됐다.유엔은 전쟁 중 성폭력이 단순한 일탈을 넘어 포로와 민간인을 고문하거나 위협하고 굴복시키기 위한 수단으로 이용됐다고 지적했다. 강간과 성고문, 강제 나체, 성적 모욕 등 다양한 형태의 폭력이 체포와 구금, 이송, 심문, 수감, 포로 교환과 석방에 이르는 전 과정에서 발생했다.확인된 가해 사례의 89%는 러시아 군인과 연방교정국(FSIN), 연방보안국(FSB) 등 러시아 측에 의한 것으로 파악됐다. 이들은 러시아가 점령한 우크라이나 지역과 러시아 내 구금 시설에서 우크라이나 전쟁 포로와 의료진, 민간인 등을 상대로 광범위한 성폭력을 자행한 것으로 조사됐다.피해자들은 성별과 연령을 가리지 않았다. 유엔이 확인한 피해자 892명 가운데 727명은 남성으로 전체의 약 82%를 차지했다. 구금 시설에 수용된 전쟁 포로와 민간인 남성에게 피해가 집중된 결과다.러시아가 점령한 우크라이나 지역에서는 여성과 아동의 피해가 두드러졌다. 구금되지 않은 민간인 피해자는 여성 72명과 남성 8명, 아동 15명 등 모두 95명으로 집계됐다.가족의 안전을 빌미로 성폭력을 저지른 사례도 확인됐다.자포리자 지역의 한 여성은 구금된 남편을 잘 대우해 주겠다는 러시아군 병사의 말을 믿었다가 한 달 동안 일주일에 여러 차례 성폭행을 당했다.헤르손 지역에서는 러시아 군인이 2022년 4월부터 8월까지 9세 아들과 함께 사는 여성의 집에 머물며 매일 밤 그를 성폭행한 것으로 조사됐다.우크라이나 측에 의한 성폭력도 112건 확인됐다. 우크라이나 군인과 국가보안국(SBU) 관계자 등이 러시아 또는 제3국 국적의 전쟁 포로와 억류자를 상대로 성폭력을 저지른 것으로 나타났다.우크라이나 측에 의한 전쟁 포로 피해자 63명 가운데 45명은 체포 직후 비공식 구금 시설이나 이송 장소에서 성폭력을 당했다고 진술했다. 정보를 얻거나 자백을 받아내기 위한 심문 과정에서 피해가 발생한 사례가 많았다. 다만 우크라이나 측 가해 사례에서는 아동 피해가 확인되지 않았다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 지난 5월 러시아를 ‘분쟁 지역 성폭력 의심 국가’ 명단에 추가했다. 해당 명단에는 수단과 소말리아, 아이티 등이 올라 있으며 러시아와 함께 이스라엘도 추가됐다.러시아는 지난해 9월 유럽고문방지협약에서 공식 탈퇴했다. 다만 유엔 고문방지협약과 러시아 헌법 등에 따라 고문을 금지할 의무는 여전히 유지된다.볼커 튀르크 유엔 인권최고대표는 “성폭력은 우크라이나에 대한 전면적인 무력 공격에서 나타난 심각한 특징”이라며 “가해자가 누구든 즉시 중단돼야 한다”고 밝혔다.이어 러시아군과 관련된 사건이 압도적으로 많은 만큼 러시아 당국이 민간인과 전쟁 포로를 성폭력을 포함한 모든 형태의 고문으로부터 보호하기 위한 구체적인 조치를 해야 한다고 촉구했다.우크라이나 외무부는 이번 보고서에 대해 “러시아가 자행한 조직적 인권 침해의 규모를 보여준다”고 평가했다.김유민 기자