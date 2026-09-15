중일 갈등도 뚫었다?…日 ‘치이카와 신드롬’ 뭐길래

세줄 요약 중일 갈등 속 치이카와 중국 흥행몰이

상하이 전시 문전성시, 매장 확대 진행

현실 공감 세계관이 성인층 인기 견인

이미지 확대 치이카와 공식 홈페이지 캡처

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중일 관계가 좀처럼 해빙 기미를 보이지 않는 가운데 일본 인기 캐릭터 ‘치이카와’가 중국에서 이례적인 흥행몰이를 이어가고 있다.15일 니혼게이자이신문에 따르면 지난 12일 중국 상하이에서 개막한 대형 전시 ‘치이카와 데이즈’는 문전성시를 이뤘다. 실물 크기 인형과 대형 풍선으로 작품 속 세계를 재현했으며, 행사장 밖에는 높이 9m의 거대한 치이카와 인형도 설치됐다.양국 관계는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시’ 관련 발언 이후 급격히 냉각됐다. 지난 7월 일본에서 개봉한 치이카와 첫 극장판은 중국 본토에서는 아직 개봉하지 않았다. 그럼에도 일부 중국 팬들은 영화를 보기 위해 홍콩까지 ‘원정 관람’에 나섰다고 신문은 전했다.중국 내 캐릭터 사업도 확장세다. 알리바바 계열 지식재산권(IP) 사업회사 알리피시와 손잡고 상하이·난징·항저우에 전문점을 연 데 이어 하이난과 광둥성 등으로 매장을 확대할 예정이다.본고장 일본에서도 열기는 뜨겁다. 극장판 ‘치이카와: 인어섬의 비밀’은 개봉 52일 만에 관객 1000만명, 흥행 수입 140억엔을 돌파하며 할리우드 대작을 제치고 주말 박스오피스 1위에 올랐다. 회전초밥 체인 구라스시는 협업 캠페인 도중 직원의 경품 횡령으로 행사를 조기 중단하자 예약 취소와 손실 우려가 번지며 주가가 장중 한때 3.73% 하락하기도 했다.치이카와의 신드롬급 인기 비결로는 현실의 고단함을 녹여낸 독특한 세계관이 꼽힌다. 작가 나가노가 2020년 소셜미디어에서 연재한 만화에서 출발한 치이카와는 귀여운 외형과 달리 생계를 위해 일하고 자격시험을 치르는 등 녹록지 않은 현실을 살아가는 모습으로 성인층의 공감을 얻었다.도쿄 명희진 특파원