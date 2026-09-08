“북한군, 키이우 공격” 주장…보로네시서 KN-23 실전 사격경험 쌓나 [배틀라인]

세줄 요약 키이우 대규모 공습에 KN-23 사용 주장

러 군사블로거, 북한군 직접 운용 주장

보로네시, 북한 미사일 지원인력 배치지

[배틀라인 3줄 요약]

● 러시아의 8일 우크라이나 공습에 북한제 KN-23 계열 미사일이 사용되고 탄도미사일 발사지역으로 보로네시주가 지목된 가운데, 러시아 군사블로거는 북한군이 KN-23을 운용해 키이우 공격에 직접 참여했다고 주장했다.

● 보로네시는 앞서 우크라이나 정보당국이 북한군 미사일 발사지원 인력 약 90명이 파견돼 러시아군의 탄도미사일 발사를 돕고 있다고 밝힌 지역이다.

● 북한군 발사조의 실전 투입이 확인될 경우 러시아 전장에서 얻은 사격 경험과 운용자료가 KN-23 운용교리와 사격절차 개선에 활용될 수 있어 한미의 북한 미사일 탐지·추적·요격 부담도 커질 수 있다.

이미지 확대 인공지능 도구로 만든 자료사진. 서울신문

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 러시아군의 미사일 공격으로 시내에 연기가 피어오르고 있다. 2026.9.8 텔레그램

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 러시아군의 미사일 공격으로 시내에 연기가 피어오르고 있다. 2026.9.8 로이터 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 한 지하철역에서 시민들이 러시아군의 무인기(드론) 공격을 피해 대피하고 있다. 2026.9.8 로이터 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 지하철역에서 시민들이 러시아군의 무인기(드론) 공격을 피해 대피하고 있다. 2026.9.8 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 러시아군 미사일 공격 현장에서 한 여성이 아이와 함께 대피소를 나서고 있다. 2026.9.8 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 러시아군 공격 현장에서 구조대원들이 수습 작업을 하고 있다. 우크라이나 국가비상사태청(SES)에 따르면 이날 밤사이 미사일과 무인기(드론)를 동원한 러시아군 공격으로 최소 2명이 숨지고 12명이 다쳤다. 2026.9.8 키이우 EPA 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우의 러시아군 공격 현장에서 구조대원들이 수습 작업을 하고 있다. 우크라이나 국가비상사태청(SES)에 따르면 이날 밤사이 미사일과 무인기(드론)를 동원한 러시아군의 공격으로 최소 2명이 숨지고 12명이 다쳤다. 2026.9.8 키이우 EPA 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 러시아의 미사일 공격으로 연기가 피어오르고 있다. 장시간 노출로 촬영된 사진. 2026.9.8 키이우 로이터 연합뉴스

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러시아가 8일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우를 대규모 미사일·무인기(드론)로 공격한 가운데 북한군이 공격에 직접 참여해 KN-23을 운용했다는 러시아 군사블로거의 주장이 나왔다.우크라이나 공군은 같은 날 공격에 북한제 KN-23 계열 미사일이 동원됐으며 탄도미사일 발사지역에 러시아 보로네시주가 포함됐다고 발표했다.앞서 우크라이나 정보당국은 북한군 약 90명이 이미 보로네시에 파견돼 러시아군의 미사일 발사를 지원하고 있다고 주장한 바 있다.로이터통신 등에 따르면 러시아는 이날 새벽 키이우와 주변 지역에 탄도·순항미사일과 드론을 동원한 대규모 복합공격을 가했다. 키이우에서 3명이 숨지고 16명이 다쳤으며 고층건물과 기숙사, 학교, 의료시설, 창고 등이 피해를 입었다.공습은 스티브 위트코프 미국 특사와 재러드 쿠슈너가 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 종전 방안을 논의하고 키이우를 떠난 뒤 재개됐다.우크라이나 공군은 러시아가 이스칸데르-M·S-400·KN-23 계열 미사일과 X-101 순항미사일 32발, 샤헤드 계열 등을 포함한 드론 166대를 동원했다고 밝혔다. 오전 8시30분까지 탄도미사일 2발과 순항미사일 31발, 드론 142대 등 175개 공중표적을 격추하거나 무력화했다고 발표했다.특히 공군은 이스칸데르-M·S-400·KN-23 계열 미사일의 발사지역으로 러시아 브랸스크주와 보로네시주를 지목했다. 보로네시는 앞서 우크라이나 정보당국이 북한군 미사일 발사지원 인력 약 90명의 파견지역으로 지목한 곳이다.러시아 군사블로거 ‘로마노프 라이트’는 8일 텔레그램에서 “지난밤 러시아군과 북한군이 키이우와 키이우주를 상대로 미사일·드론 복합공격을 가했다”고 주장했다.로마노프는 이후 공격수단을 정리하면서 KN-23을 ‘북한군’(ВС КНДР)이 운용한 무기로 표시했다. 북한군이 이날 KN-23 공격에 직접 참여했다는 주장이다.로마노프 라이트는 러시아군 공식 발표 채널이 아닌 개인 군사블로그다. 채널 운영자도 게시물 내용이 작성자의 평가와 판단에 따른 것이라고 밝히고 있다. 러시아 국방부와 북한 당국은 이날 북한군의 공격 참여나 KN-23 직접 운용 사실을 확인하지 않았다.보로네시가 주목되는 이유는 우크라이나 정보당국이 이곳을 북한군 미사일 지원인력의 배치지로 특정했기 때문이다.앞서 바딤 스키비츠키 우크라이나 국방정보총국(HUR) 부국장은 지난달 CNN 인터뷰에서 북한군 약 90명이 이미 보로네시주에 파견돼 러시아군의 탄도미사일 발사를 지원하고 있다고 주장했다. 이들이 실제 발사조를 맡았는지 등 구체적인 역할은 공개하지 않았다.스키비츠키는 또 대형 화물기 10대가 보로네시 지역의 볼티모어 비행장에 착륙했으며, 이들 항공기가 북한산 미사일을 실어왔을 가능성이 있다고 주장했다.그는 북한이 지난해 8월 이전까지 KN-23·KN-24 계열 탄도미사일 최소 150발을 러시아에 공급했고, 추가로 약속한 120발 가운데 40발도 이미 인도됐다고 밝혔다.러시아군은 2023년 말부터 북한이 공급한 KN-23·KN-24를 우크라이나 공격에 사용해왔다. 따라서 보로네시의 북한군 발사지원 인력과 이날 KN-23 사용 사실만으로는 실제 발사 주체를 북한군으로 특정하긴 이르다.북한군의 KN-23 직접 발사가 확인되면 북러 군사협력은 탄도미사일 공급을 넘어 북한 미사일부대가 러시아 전장에서 실전 운용에 참여하는 단계로 확대된 것으로 볼 수 있다.북한군 발사조가 실제 투입됐다면 이동식발사대(TEL)를 이용한 실전 전개와 사격, 진지변환 등 미사일부대의 전시 운용 절차를 경험했을 가능성이 있다. 러시아 측 전투평가 자료까지 공유받을 경우 KN-23의 비행 신뢰도와 명중오차, 우크라이나 방공망의 요격 양상을 분석해 미사일 성능과 사격절차를 보완하는 데 활용할 수 있다.KN-23은 한반도 유사시 한국을 직접 타격할 수 있는 북한의 핵심 단거리탄도미사일이다. 북한이 러시아에서 얻은 실전 사격 경험과 운용자료를 미사일부대의 운용교리와 사격절차 개선에 반영하면 한미의 북한 미사일 탐지·추적·요격 부담도 커질 수 있다.권윤희 기자